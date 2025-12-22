DIRETTA: Napoli-Bologna LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti della finale di Supercoppa Italiana

Questa sera, al triplice fischio dell'arbitro Colombo, Napoli o Bologna alzeranno al cielo la Supercoppa Italiana.
La finale del King Saud University Stadium (o Al-Awwal Park) di Riyadh mette in palio il trofeo nazionale, organizzato anche quest'anno in Arabia Saudita, che vedrà azzurri e rossoblù contendersi il titolo.
Trattasi dei vincitori dell'ultimo Scudetto e di coloro che hanno conquistato la Coppa Italia 2024/2025, adesso contro grazie ai successi ottenuti rispettivamente a discapito di Milan (2-0) ed Inter (ai rigori).
GOAL vi offre Napoli-Bologna in diretta testuale, con aggiornamenti live riguardanti formazioni, risultato e azioni chiave della finale di Supercoppa Italiana.