Pubblicità
Pubblicità
Rasmus Hojlund David Neres Napoli 2025-26Getty
Claudio D'Amato

DIRETTA: Napoli-Bologna LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti della finale di Supercoppa Italiana

La finale Napoli-Bologna assegna la Supercoppa Italiana: gli aggiornamenti live nella nostra diretta testuale, con le ultime su formazioni, risultato e azioni più importanti.

Pubblicità

Questa sera, al triplice fischio dell'arbitro Colombo, Napoli o Bologna alzeranno al cielo la Supercoppa Italiana.

La finale del King Saud University Stadium (o Al-Awwal Park) di Riyadh mette in palio il trofeo nazionale, organizzato anche quest'anno in Arabia Saudita, che vedrà azzurri e rossoblù contendersi il titolo.

Trattasi dei vincitori dell'ultimo Scudetto e di coloro che hanno conquistato la Coppa Italia 2024/2025, adesso contro grazie ai successi ottenuti rispettivamente a discapito di Milan (2-0) ed Inter (ai rigori).

GOAL vi offre Napoli-Bologna in diretta testuale, con aggiornamenti live riguardanti formazioni, risultato e azioni chiave della finale di Supercoppa Italiana.

  • PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

    • Pubblicità

  • A CHE ORA SI GIOCA LA FINALE NAPOLI-BOLOGNA?

    Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana, si gioca quando nel nostro Paese saranno le ore 20:00.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE LA FINALE NAPOLI-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    La finale della Supercoppa Italiana sarà visibile in chiaro e gratis su Italia Uno, mentre Napoli-Bologna in diretta streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Bologna crest
Bologna
BOL
0