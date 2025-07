DIRETTA: Milan-Arsenal LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti dell'amichevole di Singapore

AC Milan vs Arsenal

Primo impegno del Pre-Season Tour per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri: gli aggiornamenti LIVE della gara contro l'Arsenal.

Scende in campo il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Quattro giorni dopo aver battuto 3-0 il Milan Futuro in una partitella in famiglia, i rossoneri sfidano l'Arsenal a Singapore nella prima amichevole del Pre-Season Tour 2025 nella regione Asia-Pacifico.

La sfida contro i Gunners di Mikel Arteta rappresenta il primo di tre impegni che il Milan dovrà affrontare all'interno della tournée: il secondo sarà sabato 26 luglio contro il Liverpool a Hong Kong, il terzo giovedì 31 luglio in Australia contro il Perth Glory.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla partita di oggi tra il Milan e l'Arsenal: dalle formazioni scelte da Allegri e Arteta al racconto delle azioni salienti della sfida.