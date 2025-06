DIRETTA: Manchester City-Al Hilal LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla gara degli ottavi del Mondiale per Club

Manchester City vs Al Hilal

Mondiale per Club

Il Manchester City sfida l'Al Hilal, Guardiola contro Inzaghi per la terza volta: in palio l'accesso ai quarti di finale.

Al Camping World Stadium di Orlando, Manchester City e Al Hilal si incontrano nel sesto ottavo di finale del Mondiale per Club con l'obiettivo di raggiungere ai quarti Chelsea, Palmeiras, Bayern Monaco e PSG, già qualificate.

Grande appuntamento nella notte italiana tra lunedì e martedì, con la sfida anche tra le due panchine; da una parte Pep Guardiola e dall'altra Simone Inzaghi, che cerca il primo successo contro il tecnico spagnolo dopo il pareggio per 0-0 ad inizio stagione ma soprattutto la sconfitta in finale di Champions League nel 2023, in entrambi i casi da allenatore dell'Inter.

Il Manchester City arriva all'appuntamento avendo vinto tutte e tre le partite del girone mentre per l'Al Hilal due pareggi ed un successo. Di seguito le formazioni della partita e la diretta con tutti gli aggiornamenti; il calcio d'inizio sarà alle ore 03:00.