DIRETTA: Mamelodi Sundowns-Fluminense LIVE! Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del Gruppo F del Mondiale per Club

Mamelodi Sundowns e Fluminense a confronto nella terza giornata del Mondiale per Club: gli aggiornamenti in diretta del match di Miami.

Tutto apertissimo nel gruppo F del Mondiale per Club: solo in quest'ultima giornata capiremo chi accederà agli ottavi di finale.

Mamelodi Sundowns e Fluminense si sfidano in uno scontro diretto che vale il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Entrambe le formazioni hanno battuto l'Ulsan ma, mentre i brasiliani hanno ottenuto un punto contro il Borussia Dortmund, i sudafricani hanno perso per 4-3 ed ora hanno assoluto bisogno di un successo per passare il turno.

L'articolo prosegue qui sotto

In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Mamelodi Sundowns e Fluminense: formazioni, azioni salienti, risultato e info su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.