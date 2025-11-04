DIRETTA: Juventus-Sporting LIVE! Le formazioni e gli ultimi aggiornamenti dall'Allianz Stadium per la sfida di Champions League

Dopo la vittoria di Cremona arriva l'ora del debutto anche in Champions League per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, che affronta lo Sporting.
I bianconeri hanno raccolto solo due punti nelle prime tre giornate contro Borussia Dortmund, Villarreal e Real Madrid. Ecco perché non possono praticamente più sbagliare.
La formazione portoghese, invece, ha vinto due delle prime tre partite di Champions League perdendo solo di misura sul campo del Napoli.
Di seguito le formazioni e gli ultimi aggiornamenti in diretta su Juventus-Sporting.