Pubblicità
Pubblicità
vlahovic esultanza juventus sportingGetty Images
Lelio Donato

DIRETTA: Juventus-Sporting LIVE! Le formazioni e gli ultimi aggiornamenti dall'Allianz Stadium per la sfida di Champions League

Spalletti debutta in Champions League sulla panchina della Juventus, serve una vittoria contro lo Sporting: le formazioni e tutti gli aggiornamenti in diretta.

Pubblicità

Dopo la vittoria di Cremona arriva l'ora del debutto anche in Champions League per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, che affronta lo Sporting.

I bianconeri hanno raccolto solo due punti nelle prime tre giornate contro Borussia Dortmund, Villarreal e Real Madrid. Ecco perché non possono praticamente più sbagliare.

La formazione portoghese, invece, ha vinto due delle prime tre partite di Champions League perdendo solo di misura sul campo del Napoli.

Di seguito le formazioni e gli ultimi aggiornamenti in diretta su Juventus-Sporting.

  • GARA FINITA

    E' finita 1-1 la gara di Champions tra Juventus e Sporting. 

    • Pubblicità

  • 46' - INIZIA LA RIPRESA

    Inizia il secondo tempo della sfida di Champions tra Juventus e Sporting.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FINISCE IL PRIMO TEMPO

    Termina 1-1 il primo tempo della sfida tra la Juventus e lo Sporting.

  • 34’ - PAREGGIA LA JUVENTUS

    La Juventus pareggia con Vlahovic, il più pericoloso tra i bianconeri. Yildiz riceve palla sulla destra, serve Thuram con un’ottima giocata: il francese porta palla e crossa al centro dell’area di rigore, dove Vlahovic anticipa tutti e pareggia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 14’ - TRAVERSA DELLO SPORTING

    I portoghesi a un passo dal raddoppio con Trincao: la sua conclusione dal limite dell’area viene deviata e sbatte contro la traversa della porta difesa da Di Gregorio.

  • 12’ - SPORTING IN VANTAGGIO

    Sporting in vantaggio dopo 12’. Bella azione dei portoghesi con Trincao che si accentra e serve Araujo sulla sinistra: il suo tiro a incrociare è potente e preciso e non lascia scampo a Di Gregorio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 1' - INIZIA IL MATCH

    Fischio d'inizio allo Stadium: Juventus e Sporting si sfidano nella quarta giornata di Champions League.

  • BIANCONERI ANCORA SENZA VITTORIE

    La Juventus va ancora a caccia della prima vittoria in questa edizione della Champions League. Dopo tre giornate infatti i bianconeri hanno solo due punti dopo i pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal e il ko contro il Real Madrid. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-SPORTING

    JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. All. Spalletti. 

    SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inácio, Maxi Araujo; Hjulmand, João Simões; Pedro Goncalves, Francisco Trincao, Quenda; Ioannidis. All. Rui Borges.



  • DOVE VEDERE JUVENTUS-SPORTING IN TV

    La partita di Champions League tra Juventus e Spoting verrà trasmessa in esclusiva da Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (253).
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • JUVENTUS-SPORTING IN DIRETTA STREAMING

    Juventus-Sporting sarà visibile in diretta streaming su Sky Go per i clienti Sky scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. L'alternativa è NOW, per il quale sarà necessario abbonarsi al Pass Sport.
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI
Primeira Liga
Benfica crest
Benfica
BEN
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP