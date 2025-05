DIRETTA - Inter-Lazio LIVE! Risultato e aggiornamenti in tempo reale sulla partita di Serie A a San Siro

Inter vs Lazio

A San Siro va in scena la sfida della 37ª giornata di Serie A tra i nerazzurri di Inzaghi e i biancocelesti di Baroni: in palio Scudetto e Champions.

Big match a San Siro domenica 18 maggio alle ore 20:45: Inter e Lazio si sfidano nella 37ª e penultima giornata di Serie A, in una gara decisiva tra la lotta scudetto e la corsa alla Champions League.

L'Inter arriva all'appuntamento con 77 punti, seconda in classifica a una sola lunghezza dal Napoli capolista. I nerazzurri, reduci dalla vittoria sul Torino e dalla qualificazione alla finale di Champions League conquistata contro il Barcellona, vogliono i tre punti per continuare a inseguire il sogno tricolore, sperando in un passo falso dei partenopei a Parma.

La Lazio, invece, è quarta a pari punti con la Juventus ma in svantaggio negli scontri diretti, e punta con decisione alla qualificazione alla prossima Champions, obiettivo stagionale primario, dopo il pareggio in extremis contro i bianconeri all’Olimpico.

All’andata, l’Inter travolse i biancocelesti all’Olimpico con un clamoroso 6-0 firmato da Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram. I nerazzurri hanno segnato finora 75 goal subendone 33, a conferma di un rendimento offensivo e difensivo tra i migliori del campionato.

Di seguito tutti gli aggiornamenti LIVE su Inter-Lazio, gara valida per la 37ª giornata di Serie A a San Siro: dalle formazioni agli eventi salienti della sfida.