DIRETTA: il sorteggio degli ottavi di Conference League LIVE! L'avversaria della Fiorentina

Unica italiana ancora in corsa nella competizione, la Fiorentina conoscerà l’avversaria che affronterà negli ottavi di finale di Conference League.

La Fiorentina guidata da Raffaele Palladino è in attesa di conoscere l’avversaria che affronterà negli ottavi di finale di Conference League.

Oggi alle 14 andrà in scena a Nyon il sorteggio che definirà gli accoppiamenti del prossimo turno della fase a eliminazione diretta e soprattutto il tabellone tennistico fino alla finale, in programma mercoledì 28 maggio 2025 a Wroclaw, in Polonia.

Essendo testa di serie, la squadra toscana avrà il vantaggio di giocare il ritorno allo stadio Franchi.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma come funziona il sorteggio, quando si svolge e chi sarà l’avversaria della Fiorentina negli ottavi di finale di Conference League?