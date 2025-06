Fluminense e Ulsan si sfidano nella seconda giornata del Mondiale per Club: all'esordio pareggio per i brasiliani, sconfitta per i sudcoreani.

Fluminense e Ulsan si sfidano nella seconda giornata del gruppo F del Mondiale per Club, completato dai tedeschi del Borussia Dortmund e dai sudafricani dei Mamelodi Sundowns. La formazione brasiliana ha inchiodato sullo 0-0 il Borussia Dortmund nella gara d'esordio. Quella sudcoreana, invece, è stata battuta per 1-0 dai Mamelodi Sundowns. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sul prepartita e poi sui momenti salienti di Fluminense-Ulsan. L'articolo prosegue qui sotto