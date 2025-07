DIRETTA: Fluminense-Chelsea LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta della sfida del Mondiale per Club

Fluminense e Chelsea a caccia della finale del Mondiale per Club: gli aggiornamenti live della semifinale di scena al 'MetLife Stadium' di New York.

Oggi, martedì 8 luglio alle 21:00 (ora italiana), si disputa la prima semifinale del Mondiale per Club tra Chelsea e Fluminense.

La formazione inglese, guidata da Enzo Maresca, si affida a Cole Palmer per inseguire un altro trofeo internazionale dopo il recente trionfo in Conference League contro il Betis Siviglia. Il percorso dei Blues in questa nuova edizione a 32 squadre li ha visti superare il Benfica ai supplementari negli ottavi e il Palmeiras nei quarti.

Il Fluminense, sorpresa del torneo ospitato negli Stati Uniti, ha eliminato l’Inter e poi l’Al Hilal di Simone Inzaghi, guadagnandosi un posto tra le prime quattro. L’ex di turno Thiago Silva, che il 22 settembre compirà 41 anni, ha sottolineato l’importanza della gara e l’emozione di affrontare il Chelsea, aggiungendo di aver fornito allo staff tecnico alcune indicazioni utili sugli avversari.

Chi avrà la meglio in questa sfida affronterà in finale la vincente della seconda semifinale tra Paris Saint-Germain e Real Madrid, in programma mercoledì 9 luglio. Fluminense-Chelsea rappresenta dunque uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione del Mondiale per Club, con in palio l’accesso alla finalissima.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sulla partita di East Rutherford: dalle formazioni alle azioni salienti, passando per la copertura tv e streaming.