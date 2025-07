DIRETTA: Fluminense-Al Hilal LIVE! Le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti sul quarto del Mondiale per Club

Fluminense vs Al Hilal

Mondiale per Club

Fluminense e Al Hilal si sfidano dopo aver eliminato Inter e Manchester City: in palio c'è un posto nelle semifinali del Mondiale.

A Orlando va in scena la sfida tra le outsider: da una parte il Fluminense, che agli ottavi di finale ha fatto la festa all'Inter, e dall'altra l'Al Hilal, che ha clamorosamente eliminato il Manchester City dopo i tempi supplementari.

Sono proprio i brasiliani di Renato Gaucho e i sauditi di Simone Inzaghi ad aprire il programma dei quarti di finale del Mondiale per Club: sfida che metterà in palio un posto in semifinale contro la vincente di Palmeiras-Chelsea.

Di seguito, dunque, tutti gli aggiornamenti sul quarto di finale tra Fluminense e Al Hilal, con il racconto degli eventi salienti e dei momenti clou della gara che vale la semifinale del Mondiale.