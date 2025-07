Chelsea-PSG LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti in diretta sulla finale del Mondiale per Club

Chelsea e PSG scendono in campo per la finale del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti LIVE sul match, dalle formazioni alle azioni salienti.

Dopo un lungo e insidioso cammino, che le ha viste affrontare le migliori squadre provenienti da tutto il mondo, Chelsea e PSG si sfidano nella finale del Mondiale per Club. I Blues hanno concluso la stagione 2024/25 con il trionfo in Conference League e ora sono pronti a lottare per sollevare il loro secondo trofeo dell’anno solare. Dall’altra parte, il PSG di Luis Enrique continua a stupire: dopo aver conquistato Ligue 1, Coppa di Francia, Supercoppa e Champions League, i parigini puntano ora al loro quinto titolo in questo 2025. L'articolo prosegue qui sotto