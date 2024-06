DIRETTA: Carrarese-Vicenza LIVE! Gli aggiornamenti sulla finale playoff di Serie C e dove vederla in tv e streaming

Carrarese e Vicenza a confronto nel ritorno della finale dei playoff di Serie C: si riparte dallo 0-0 dell'andata.

È tutto pronto per l'ultimissimo atto dei playoff di Serie C, che spedirà in Serie B una tra Carrarese e Vicenza, ovvero le due finaliste.

Match di ritorno della finale, a quattro giorni dall'andata disputata al 'Menti' e conclusasi sul punteggio di 0-0 che lascia tutto in bilico per quanto concerne l'ultimo verdetto.

Soltanto una tra Carrarese e Vicenza, infatti, si unirà a Mantova, Cesena e Juve Stabia nel gruppo delle squadre che il prossimo anno giocheranno in Serie B da neopromosse.