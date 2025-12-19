DIRETTA: Bologna-Inter LIVE! Formazioni, cronaca e tutti gli aggiornamenti della semifinale della Supercoppa Italiana

Il Napoli scoprirà questa sera chi si troverà davanti lunedì quando in palio ci sarà la Supercoppa italiana. La squadra di Antonio Conte, che ha superato nella prima semifinale il Milan per 2-0, aspetta una tra Bologna ed Inter.
I rossoblù si sono meritati di essere a Riyadh grazie alla vittoria della Coppa Italia nella passata stagione, proprio ai danni del Milan, mentre l'Inter partecipa essendo arrivata seconda in campionato, a due punti dal Napoli.
I nerazzurri hanno la possibilità di riscattare la sconfitta nella passata stagione quando persero in finale di Supercoppa mentre il Bologna può scrivere una nuova pagina della sua storia dopo il trionfo in Coppa Italia pochi mesi fa.