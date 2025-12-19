Pubblicità
Marcus Thuram Bologna Inter Supercoppa ItalianaGetty
GOAL

DIRETTA: Bologna-Inter LIVE! Formazioni, cronaca e tutti gli aggiornamenti della semifinale della Supercoppa Italiana

Bologna-Inter è la seconda semifinale della Supercoppa italiana; chi vince troverà in finale il Napoli che ha sconfitto il Milan. Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla partita.

Il Napoli scoprirà questa sera chi si troverà davanti lunedì quando in palio ci sarà la Supercoppa italiana. La squadra di Antonio Conte, che ha superato nella prima semifinale il Milan per 2-0, aspetta una tra Bologna ed Inter.

I rossoblù si sono meritati di essere a Riyadh grazie alla vittoria della Coppa Italia nella passata stagione, proprio ai danni del Milan, mentre l'Inter partecipa essendo arrivata seconda in campionato, a due punti dal Napoli.

I nerazzurri hanno la possibilità di riscattare la sconfitta nella passata stagione quando persero in finale di Supercoppa mentre il Bologna può scrivere una nuova pagina della sua storia dopo il trionfo in Coppa Italia pochi mesi fa. 

  • 30’ - CI PROVA POBEGA DI TESTA

    30’ - Sugli sviluppi di un corner battuto da Moro, Pobega stacca meglio di tutti ma non trova di testa lo specchio della porta. 

  • 26’ - MIRACOLO DI RAVAGLIA, MA E’ FUORIGIOCO

    26’ - Bonny, servito in area da Dimarco, calcia da posizione ravvicinata ma Ravaglia si oppone con un grande riflesso: l’arbitro poi ferma tutto per un fuorigioco del terzino nerazzurro. 

  • 23’ - BONNY A TERRA

    23’ - Bonny resta per qualche secondo a terra dopo uno scontro in area rossoblù con Ravaglia che era in uscita alta. 

  • 22’ - BOLOGNA PERICOLOSO

    22’ - Ottima giocata di Holm che, dalla linea di fondo, premia l’inserimento in area di Bernardeschi: la conclusione del 10 rossoblù da ottima posizione è troppo centrale e Martinez para.

  • 17’ - BUONA DISCESA DI BISSECK

    17’ - Bisseck parte in proiezione offensiva sull’out di destra e prova a servire Luis Henrique che però si ferma poiché in posizione di fuorigioco. 

  • 13’ - PIU’ BOLOGNA IN QUESTO FRANGENTE

    13’ - Il Bologna è riuscito ad alzare il suo baricentro, mentre l’Inter si è abbassata molto. Sono soprattutto i rossoblù a fare la partita in questo momento.  

  • 10’ - BOLOGNA ANCORA INSIDIOSO

    10’ - Azione prolungata del Bologna con Odgaard che arriva ancora al tiro da posizione defilata in area, Bisseck mette ancora in angolo.  

  • 6’ - PRIMO SQUILLO DEL BOLOGNA

    6’ - Dopo un avvio molto complicato il Bologna si fa vedere in area nerazzurra con Odgaard che tenta una conclusione da posizione molto defilata: Martinez devia in corner. 

  • 2’ - GOAL DELL’INTER, 0-1 THURAM

    2’ - Inter subito in vantaggio a Riad: palla recuperata a centrocampo da Bastoni che si invola verso l’area avversaria e lascia partire un pallone sul quale si avventa Thuram che batte Ravaglia con un destro al volo. 

  • INIZIA LA PARTITA!

    Il direttore di gara Chiffi decreta l’inizio della partita, è il Bologna a muovere il primo pallone

  • FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-INTER

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. All. Italiano.

    INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.

  • COSA PREVEDERE IL REGOLAMENTO

    Il regolamento della Supercoppa Italiana prevede che, se al termine dei 90’ regolamentari di gioco il risultato sarà ancora di parità, si procederà direttamente con i calci di rigore.

    Per Bologna-Inter non è dunque prevista l’eventuale disputa dei tempi regolamentari.

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-INTER IN TV E STREAMING

    Italia 1 è il canale scelto per trasmettere Bologna-Inter di questa sera. Il match si potrà vedere sul canale 6 del digitale terrestre o il numero 106 per chi utilizza il decoder Sky. 

    Bologna-Inter è disponibile in streaming gratis e in chiaro per tutti quest'oggi. Dalle 19:00 è possibile seguire la Supercoppa Italiana in live streaming tramite il sito di Sport Mediaset o in alternativa utilizzando l'app o il sito di Mediaset Infinity.

  • ORARIO BOLOGNA-INTER

    La semifinale di Supercoppa tra Bologna ed Inter inizierà alle ore 20 e si disputerà allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh.

