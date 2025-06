DIRETTA: Bayern Monaco-Boca Juniors LIVE! Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida del Gruppo C del Mondiale per Club

Bayern Monaco e Boca Juniors a confronto nella seconda giornata del Mondiale per Club: gli aggiornamenti in diretta della partita di Miami.

Il Gruppo C del Mondiale per Club offre la sfida tra il Bayern Monaco (favorito assoluto per la vittoria del girone) e il Boca Juniors.

I bavaresi hanno travolto l'Auckland City alla prima giornata: 10-0 il risultato finale, con tanto di ritorno al goal di Musiala (tripletta dopo essere subentrato dalla panchina). Gli 'Xeneizes' si sono fatti rimontare dal Benfica: in vantaggio di due reti e di un uomo, i ragazzi di mister Russo sono passati dal 2-0 in loro favore al 2-2.

In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Bayern Monaco-Boca Juniors: formazioni, azioni salienti, risultato e info su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.