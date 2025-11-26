Pubblicità
Pubblicità
Atletico Madrid esultanzaGetty Images
Vittorio Rotondaro

DIRETTA: Atletico Madrid-Inter LIVE! Risultato, formazioni e aggiornamenti in tempo reale della sfida di Champions League

Atletico Madrid e Inter in campo nella quinta giornata della League Phase di Champions League: tutti gli aggiornamenti in diretta della gara del 'Metropolitano'.

Pubblicità

Quattro su quattro per l'Inter, a caccia anche della 'manita' in Champions League: non sarà però facile prevalere sul campo di un Atletico Madrid intenzionato a non commettere ulteriori passi falsi.

Se i nerazzurri sono a punteggio pieno, lo stesso non può dirsi per i 'Colchoneros' che hanno conquistato metà del bottino disponibile: infallibili davanti al loro pubblico (battute Eintracht e Union Saint-Gilloise), mentre in trasferta sono arrivate le sconfitte al cospetto di Liverpool e Arsenal.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sulla sfida del 'Metropolitano' tra Atletico Madrid-Inter: dalle formazioni al racconto delle azioni salienti dell'incontro.

  • L'ATLETICO MADRID VINCE 2-1

    Fischio finale al 'Metropolitano': l'Atletico Madrid batte l'Inter per 2-1.

    • Pubblicità

  • 92' - GIMENEZ A SEGNO

    Corner dalla sinistra, Gimenez stacca più in alto di tutti e segna il 2-1 dell'Atletico Madrid.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 90' - QUATTRO DI RECUPERO

    Ancora quattro minuti da giocare a Madrid.

  • 65' - TOCCA A THURAM

    Chivu getta nella mischia Marcus Thuram al posto di Bonny, esce anche l'autore del goal Zielinski per fare spazio a Sucic.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 59' - ENTRA NICO GONZALEZ

    L'ex Fiorentina e Juventus entra in campo al posto di Gallagher, insieme a lui anche Pubill e Koke che sostituiscono Molina e Gallagher.

  • 54' - PAREGGIA ZIELINSKI PER L'INTER

    Bonny serve l'inserimento di Zielinski che la piazza sul secondo palo da dentro l'area di rigore. Pareggio meritatissimo per l'Inter.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 46' - TRAVERSA DI BARELLA

    Bastoni pesca Barella, che stoppa in area e calcia benissimo: traversa! Inter ad un passo dal pareggio.

  • 46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO: NESSUN CAMBIO

    Squadre in campo per il secondo tempo con gli stessi ventidue giocatori della prima frazione di gioco. Nessun cambio per Simeone e Chivu.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ATLETICO AVANTI ALL'INTERVALLO

    Dopo tre minuti di recupero finisce il primo tempo: Atletico Madrid in vantaggio di un goal, ma l'Inter avrebbe meritato di più.

  • 42' - OCCASIONE PER L'INTER

    Barella mette al centro, Bisseck serve Dimarco che cerca di piazzare il sinistro dal limite dell'area ma non inquadra la porta di poco.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 8' - ATLETICO MADRID IN VANTAGGIO

    Alvarez sblocca il risultato ma l'arbitro inizialmente annulla per un presunto tocco di mano precedente di Baena. Poi, richiamato dal VAR, Letexier convalida la rete.

  • 3' - INTER SUBITO PERICOLOSA

    Dimarco impegna Musso su punizione, poi tira da posizione defilata che sfiora il palo. Inter subito all'attacco.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 1', ATLETICO MADRID-INTER: SI PARTE

    Fischio d'inizio del signor Letexier, arbitro della gara: si gioca Atletico Madrid-Inter.

  • FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-INTER

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Baena, Alvarez. All. Simeone

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING

    Il match tra Atletico Madrid e Inter sarà trasmesso in diretta esclusiva da Amazon Prime Video attraverso l'app dedicata, fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    L'app può essere scaricata anche su device portatili; da browser basterà inserire le credenziali del proprio account Prime sul sito ufficiale.

    Per i nuovi utenti che effettuano la registrazione al servizio è previsto un periodo di prova gratuito della durata di un mese, al termine del quale potranno decidere se proseguire con l'abbonamento o annullarlo.

  • ORARIO ATLETICO MADRID-INTER

    Atletico Madrid-Inter si gioca oggi 26 novembre al 'Riyadh Air Metropolitano' di Madrid: calcio d'inizio fissato alle ore 21:00.

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Inter crest
Inter
INT