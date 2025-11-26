DIRETTA: Atletico Madrid-Inter LIVE! Risultato, formazioni e aggiornamenti in tempo reale della sfida di Champions League

Quattro su quattro per l'Inter, a caccia anche della 'manita' in Champions League: non sarà però facile prevalere sul campo di un Atletico Madrid intenzionato a non commettere ulteriori passi falsi.
Se i nerazzurri sono a punteggio pieno, lo stesso non può dirsi per i 'Colchoneros' che hanno conquistato metà del bottino disponibile: infallibili davanti al loro pubblico (battute Eintracht e Union Saint-Gilloise), mentre in trasferta sono arrivate le sconfitte al cospetto di Liverpool e Arsenal.
Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sulla sfida del 'Metropolitano' tra Atletico Madrid-Inter: dalle formazioni al racconto delle azioni salienti dell'incontro.