DIRETTA: Atletico Madrid-Inter LIVE! Risultato, formazioni e aggiornamenti in tempo reale della sfida di Champions League

Il match tra Atletico Madrid e Inter sarà trasmesso in diretta esclusiva da Amazon Prime Video attraverso l'app dedicata, fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

L'app può essere scaricata anche su device portatili; da browser basterà inserire le credenziali del proprio account Prime sul sito ufficiale.

Per i nuovi utenti che effettuano la registrazione al servizio è previsto un periodo di prova gratuito della durata di un mese, al termine del quale potranno decidere se proseguire con l'abbonamento o annullarlo.