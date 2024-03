Diogo Leite non dimentica il periodo con Bonucci: "Grazie Leo, mi hai migliorato"

Dopo le difficoltà iniziali dell'Union Berlino, Diogo Leite si sta mettendo in mostra come uno dei migliori centrali del campionato.

Classe 1999, ex Porto, dalla scorsa estate Diogo Leite è approdato in Bundesliga per giocare in quel di Berlino. Acquistato dall'Union, il difensore lusitano ha attirato su di sè l'attenzione di diversi big club, tra cui il Real Madrid. Dopo una prima parte di annata deludente, il portoghese ha preso le misure come il resto della retroguardia.

Imprescindibile al centro della difesa, Leite si sta mettendo in mostra come uno dei migliori centrali arrivati in estate. Ora, dopo aver giocato per tutte le giovanili portoghesi, punta alla rappresentativa principale.

"E' proprio così: non un sogno ma un obiettivo per raggiungere il quale continuerò a dare il massimo" la confessione di Diogo Leite a Calciomercato.com. "Ho sempre fatto parte di tutte le rappresentative giovanili, dove ho anche vinto molto, e ora ho intenzione di completare il percorso. Sono cresciuto tanto e sento che sono preparato a vestire la maglia della mia Selecao”.