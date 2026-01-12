Dimarco premia la scelta di Chivu per il post Inzaghi: "Dopo non aver raccolto nulla, era giusto ripartire con un nuovo allenatore"

Sempre più punto di riferimento dell’Inter, Federico Dimarco si sta confermando uno degli esterni più forti e affermati d’Europa.
La rete messa a segno contro il Napoli è l’ennesima dimostrazione della sua centralità nel progetto nerazzurro, nonostante una scorsa stagione segnata da alti e bassi.
Al termine del big match di San Siro, lo stesso Dimarco, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato come la scorsa stagione sia ormai un ricordo:
“Con mister Inzaghi abbiamo fatto delle grandissime stagioni e delle grandissime partite, ma quest’anno ci vedo molto sul pezzo nei 90 minuti.”