Michael Baldoin

Dimarco premia la scelta di Chivu per il post Inzaghi: "Dopo non aver raccolto nulla, era giusto ripartire con un nuovo allenatore"

L'esterno nerazzurro, che contro il Napoli ha trovato la sua quarta rete in questo campionato, esalta Chivu: "Con lui ora la squadra è dominante per tutti e 90 i minuti".

Sempre più punto di riferimento dell’Inter, Federico Dimarco si sta confermando uno degli esterni più forti e affermati d’Europa.

La rete messa a segno contro il Napoli è l’ennesima dimostrazione della sua centralità nel progetto nerazzurro, nonostante una scorsa stagione segnata da alti e bassi.

Al termine del big match di San Siro, lo stesso Dimarco, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato come la scorsa stagione sia ormai un ricordo:

“Con mister Inzaghi abbiamo fatto delle grandissime stagioni e delle grandissime partite, ma quest’anno ci vedo molto sul pezzo nei 90 minuti.”

  • "CHIVU HA CREDUTO IN ME: MI HA TRASMESSO SERENITÀ"

    "Su me stesso sono molto autocritico. Cercavo sempre di migliorare per cercare di uscire da un momento di difficoltà che è stato quello dell’anno scorso, ma vedevo che non riuscivo. Con la fine dell’anno ed essere ripartiti con un nuovo allenatore mi ha aiutato tantissimo, perché il mister ha creduto in me, mi ha trasmesso molta serenità e tranquillità."

  • "DOPO UNA STAGIONE DOVE NON HAI RACCOLTO NULLA GIUSTO RIPARTIRE DA UN NUOVO ALLENATORE"

    "Dopo la fine della scorsa stagione, dove siamo arrivati in fondo a tutto e non abbiamo raccolto nulla, era giusto ripartire con un nuovo allenatore. Era giusto comunque dare una rinfrescata di testa perché eravamo arrivati mentalmente e adesso si vede un bel miglioramento. Una squadra dominante per tutti e 90 minuti. Questo non toglie il fatto che comunque con mister Inzaghi abbiamo fatto delle grandissime stagioni e delle grandissime partite, ma quest’anno ci vedo molto sul pezzo nei 90 minuti."

  • "NON DICO PIÙ NULLA SULLE SOSTITUZIONI DELLA SCORSA STAGIONE"

    "Mi cambiavano dopo 60 minuti? No basta non dico più nulla su questa cosa qua, se no creiamo polemiche."

