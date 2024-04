Inter-Torino, Dimarco in panchina: non verrà schierato nella prima partita da Campione d'Italia

L'esterno dell'Inter è alle prese con dei problemi fisici che lo terranno fuori dalla gara contro il Torino: ma sarà convocato.

Federico Dimarco non giocherà Inter-Torino. La prima partita da Campione d'Italia, visto lo Scudetto conquistato qualche giorno fa nel Derby contro il Milan, non vedrà in campo l'esterno titolare di Inzaghi, convocato per il match ma in panchina a San Siro.

Dimarco ha saltato l'allenamento del venerdì e per questo, nonostante la convocazione, non sarà scelto da Inzaghi per un posto da titolare o come subentrato nella ripresa.

Come evidenziato da Sky Sport, l'esterno nerazzurro prenderà parte a Inter-Torino, senza però giocare: al suo posto ci sarà spazio per Buchanan come esterno del 3-5-2 meneghino.