I diffidati del Milan: non solo Rabiot, chi rischia di saltare il derby contro l'Inter per squalifica

Il secondo Derby della Madonnina della stagione si avvicina sempre più. E potrebbe rappresentare uno spartiacque sia per il Milan che per l'Inter, le due formazioni che in questo momento stanno guidando il campionato.

La partita si giocherà nel weekend del 7 e 8 marzo, con data e orario ancora da ufficializzare. La certezza è che la febbre da derby sta salendo, ma sta salendo anche il timore che qualche giocatore possa non scendere in campo a causa di troppi cartellini gialli.

Chi sono, in particolare, i diffidati del Milan? Chi rischia di saltare la stracittadina contro l'Inter per squalifica?