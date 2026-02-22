Goal.com
I diffidati del Milan: non solo Rabiot, chi rischia di saltare il derby contro l'Inter per squalifica

L'elenco dei calciatori del Milan a rischio squalifica per il derby contro l'Inter di inizio marzo: chi rischia di saltare la stracittadina in caso di ammonizione contro la Cremonese nel prossimo turno.

Il secondo Derby della Madonnina della stagione si avvicina sempre più. E potrebbe rappresentare uno spartiacque sia per il Milan che per l'Inter, le due formazioni che in questo momento stanno guidando il campionato.

La partita si giocherà nel weekend del 7 e 8 marzo, con data e orario ancora da ufficializzare. La certezza è che la febbre da derby sta salendo, ma sta salendo anche il timore che qualche giocatore possa non scendere in campo a causa di troppi cartellini gialli.

Chi sono, in particolare, i diffidati del Milan? Chi rischia di saltare la stracittadina contro l'Inter per squalifica?

  • I DIFFIDATI DEL MILAN

    • Athekame
    • Fofana
    • Rabiot
    • Saelemaekers

    Alexis Saelemaekers è l'ultimo in ordine di tempo dei diffidati del Milan: l'ex jolly di Roma e Bologna è stato ammonito nel primo tempo della gara contro il Parma, arrivando a quota quattro cartellini gialli dall'inizio del campionato a oggi.

    Oltre a Saelemaekers sono altri tre i giocatori diffidati della rosa rossonera: Zachary Athekame, Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. Tutti hanno accumulato le rispettive ammonizioni nelle scorse settimane e negli scorsi mesi.

  • CHI SALTA IL DERBY

    Athekame, Fofana, Rabiot e Saelemaekers salteranno Milan-Inter di inizio marzo in caso di nuova ammonizione contro il Parma? No, visto che se si vedranno sventolare in faccia un nuovo cartellino giallo non giocheranno la prossima partita: quella in casa della Cremonese in programma domenica 1° marzo a mezzogiorno e mezzo. Potendo quindi tornare a disposizione di Allegri proprio per la stracittadina milanese.

    I quattro verranno dunque squalificati per il derby in caso di quinta ammonizione proprio contro i grigiorossi: il big match contro l'Inter sarà infatti il successivo in ordine di tempo e di giornate di campionato.

  • I DIFFIDATI DELL'INTER

    • Nessuno

    L'Inter, al contrario del Milan, non ha giocatori diffidati. L'unico prima della trasferta di Lecce era Alessandro Bastoni, che però è stato ammonito nel finale della gara e dunque sarà squalificato in occasione della sfida contro il Genoa di sabato 28 febbraio, potendo tornare in campo proprio nella stracittadina.

    Ciò non significa che nessun calciatore dell'Inter sia a rischio derby, naturalmente: in caso di espulsione contro il Genoa, la squalifica e il conseguente forfait contro il Milan diventerebbero inevitabili.

0