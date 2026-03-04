I diffidati di Lazio-Atalanta: chi rischia di saltare la semifinale di ritorno della Coppa Italia

Non è ancora completo il quadro dell'andata delle semifinali di Coppa Italia: dopo lo scialbo 0-0 andato in scena tra Como e Inter, tocca a Lazio e Atalanta sfidarsi nel primo atto verso la finalissima.

Appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, mentre la gara di ritorno verrà disputata ad aprile alla 'New Balance Arena' di Bergamo.

Ma quali sono i giocatori di Lazio e Atalanta in diffida e dunque a rischio squalifica in vista del ritorno? L'elenco e come funziona il regolamento dei cartellini in Coppa Italia.