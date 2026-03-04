Goal.com
Lazio AtalantaGetty
Vittorio Rotondaro

I diffidati di Lazio-Atalanta: chi rischia di saltare la semifinale di ritorno della Coppa Italia

Lazio e Atalanta in campo per l'andata della semifinale di Coppa Italia: l'elenco dei giocatori diffidati delle due squadre e chi rischia di non prendere parte al match di ritorno.

Non è ancora completo il quadro dell'andata delle semifinali di Coppa Italia: dopo lo scialbo 0-0 andato in scena tra Como e Inter, tocca a Lazio e Atalanta sfidarsi nel primo atto verso la finalissima.

Appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, mentre la gara di ritorno verrà disputata ad aprile alla 'New Balance Arena' di Bergamo.

Ma quali sono i giocatori di Lazio e Atalanta in diffida e dunque a rischio squalifica in vista del ritorno? L'elenco e come funziona il regolamento dei cartellini in Coppa Italia.

  • COME SI ENTRA IN DIFFIDA IN COPPA ITALIA

    Per entrare in diffida in Coppa Italia basta una sola ammonizione: al secondo giallo, dunque, scatterà inevitabilmente la squalifica di un turno.

  • QUANDO VENGONO AZZERATI I CARTELLINI IN COPPA ITALIA

    L'azzeramento dei cartellini in Coppa Italia avviene soltanto in un caso, ovvero al termine della prima fase comprendente turno preliminare, trentaduesimi e sedicesimi di finale. L'articolo 13.2 del regolamento della competizione, infatti, recita così.

    "Per ovviare alla disparità esistente, sul piano disciplinare, fra le 36 Società impegnate nei primi tre turni ad eliminazione diretta in gara unica, e le 8 Società 'Teste di Serie' che entrano in competizione a partire dagli ottavi di finale, per il carico di ammonizioni che potrebbe residuare dopo i primi tre turni, sarà richiesto al Consiglio Federale un provvedimento di estinzione delle ammonizioni che residueranno a carico dei calciatori dopo i primi tre turni".

  • DIFFIDATI LAZIO IN COPPA ITALIA

    Sono due i giocatori della Lazio a rischio squalifica: trattasi di Mario Gila e Nuno Tavares, entrambi ammoniti nel corso del quarto di finale in cui è arrivato il successo sui detentori del Bologna ai calci di rigore.

    • Mario Gila
    • Nuno Tavares

  • DIFFIDATI ATALANTA IN COPPA ITALIA

    A differenza della Lazio, l'Atalanta non ha nessun calciatore diffidato: percorso fin qui senza alcuna macchia disciplinare per la 'Dea', reduce dal 4-0 rifilato al Genoa agli ottavi e dal 3-0 inferto alla Juventus ai quarti. L'unico modo possibile affinché Palladino abbia uno o più squalificati per la sfida di ritorno a Bergamo, dunque, è quello di un'espulsione diretta nello scenario dell'Olimpico.

    Nessuno

