Diffidati Inter-Atalanta di Supercoppa Italiana, chi sono e cosa saltano in caso di squalifica: la finale o la prossima partita di campionato? Come funziona e il regolamento

Inter vs Atalanta

Inter e Atalanta danno vita alla prima semifinale della Supercoppa Italiana. Con la finale nel mirino e con un occhio anche ai cartellini.

Un occhio al campo, un occhio ai cartellini. Vale per il campionato ma vale anche e soprattutto per la Supercoppa Italiana, trattandosi di un torneo corto che vede partecipare appena quattro squadre, ovvero Inter, Atalanta, Juventus e Milan.

La prima semifinale, in programma questa sera a Riyadh con calcio d'inizio alle 20 italiane, vedrà opposte le due nerazzurre: quella di Simone Inzaghi e quella di Gian Piero Gasperini, antagoniste anche in campionato.

Chi sono i diffidati di Inter e Atalanta, ricordando che le diffide si trascinano dal campionato alla Supercoppa Italiana? E quale partita salteranno in caso di nuova ammonizione: la prossima in Serie A oppure l'eventuale finale? Come funziona e il regolamento.