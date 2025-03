I diffidati di Atalanta e Inter, chi salta il big match in caso di giallo: da Lookman a Barella e Bastoni, giocano contro Juventus e Monza?

Atalanta vs Inter

Occhi già puntati sulla sfida tra due delle formazioni in lotta per lo Scudetto: chi sono i giocatori diffidati nelle rose di Gasperini e Inzaghi.

Spazio a un big match: quello tra Juventus e Atalanta. E spazio a un testacoda: quello tra Inter e Monza. Sono queste due delle dieci partite che nel weekend caratterizzeranno la ventottesima giornata di Serie A.

Dopodiché, spazio a un'altra sfida da mille e una notte: domenica 16 marzo l'Atalanta e l'Inter, due delle formazioni che sognano concretamente di vincere lo Scudetto, si affronteranno in posticipo al Gewiss Stadium di Bergamo.

Attenzione ai diffidati presenti nella rosa di Gian Piero Gasperini e in quella di Simone Inzaghi: ce ne sono, e non sono neppure pochissimi. In caso di cartellino giallo nel weekend, contro Juventus e Monza, saranno costretti a saltare Atalanta-Inter.