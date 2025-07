Dietrofront Lazio, rinviata a fine ritiro la conferenza di Sarri. Il ds Fabiani: “Nessun bavaglio”

Lazio vs Roma

La Lazio ha rinviato a fine ritiro la conferenza di Sarri, inizialmente prevista per domani. Il ds biancoceleste precisa: “Nessun bavaglio al nostro tecnico”.

La Lazio presenta Maurizio Sarri, anzi no. Il dietrofront arriva nel giro di poche ore. Ancora oggi sul sito ufficiale della società è presente la nota che annuncia la conferenza stampa del tecnico biancoceleste, in concomitanza con l’inizio della nuova stagione sportiva.

Ma sfogliando tra le news più recenti all’interno del sito ufficiale della Lazio arriva la nuova comunicazione: la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri è stata rinviata alla fine del ritiro.

Ma cosa c’è dietro la decisione? In molti hanno associato la vicenda al momento delicato attraversato dalla Lazio, che non può operare in entrata avendo il mercato bloccato.

Ma come stanno le cose e qual è la posizione ufficiale della società?