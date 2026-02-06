Goal.com
Peter McVitie

Diego Simeone elogia Ademola Lookman, definito "diverso", dopo il fantastico goal segnato al suo debutto con l'Atletico Madrid

Ademola Lookman ha debuttato subito con un goal nella rotonda vittoria dell'Atletico Madrid dopo il trasferimento dall'Atalanta. E incassa i complimenti di Simeone che lo definisce "diverso".

Diego Simeone ha elogiato le qualità "diverse" di Ademola Lookman dopo che il calciatore della nazionale nigeriana ha segnato un goal straordinario al suo debutto con l'Atletico Madrid.

L'ex stella dell'Atalanta è approdato nella squadra spagnola negli ultimi giorni del calciomercato di gennaio e non ha perso tempo a lasciare il segno nella vittoria per 5-0 contro il Real Betis. 

Simeone ritiene che l'attaccante rappresenti una soluzione unica per la sua squadra.

  • UN INIZIO DA SOGNO

    Giovedì sera l'Atletico si è assicurato il passaggio alle semifinali della Copa del Rey in modo eclatante, sconfiggendo il Real Betis per 5-0. Anche se il risultato finale suggerisce un dominio totale, la notizia principale è stata l'impatto immediato del nuovo acquisto Ademola Lookman. Arrivato nella capitale spagnola solo pochi giorni fa dall'Atalanta, il 28enne è stato inserito nella ripresa tra gli applausi scroscianti del pubblico di casa.

    L'ala ha lasciato subito segnando uno splendido goal e portando il risultato sul 3-0 per gli ospiti.

  Ademola Lookman

    UN ATTACCANTE "DIVERSO"

    Durante la conferenza stampa post-partita, Simeone era visibilmente soddisfatto del suo ultimo acquisto. L'allenatore argentino, che raramente elogia eccessivamente i singoli giocatori così presto, ha fatto un'eccezione per la stella nigeriana. Alla domanda sul debutto di Lookman e su cosa si aspetta dal giocatore in futuro, Simeone ha spiegato in dettaglio perché il club lo ha scelto.

    "Le sue caratteristiche parlano da sole; è diverso dai giocatori che abbiamo", ha detto ai giornalisti. "È più un giocatore da uno contro uno che un giocatore di squadra, anche se ha questo aspetto, ma ci permette di giocare in diverse posizioni. Ha avuto un grande impatto".

    Ha aggiunto a Movistar: "È un ragazzo grande, ha 28 anni. È venuto per aiutarci e speriamo di aiutarlo affinché possa continuare a crescere. Ha qualità diverse dai giocatori che abbiamo e questo ci renderà migliori".

  • GLI INFORTUNI PREOCCUPANO L'ATLETICO MADRID

    Nonostante l'atmosfera festosa che ha circondato il debutto di Lookman, la serata ha portato notizie non troppo positive. Julian Alvarez, che è stato fondamentale per l'attacco dell'Atletico, è rimasto in panchina per tutta la partita. Mentre il "motore" della squadra ha subito un duro colpo quando Pablo Barrios è stato costretto a uscire per infortunio all'inizio del secondo tempo.

    "Julian non si sentiva bene ieri sera", ha spiegato Simeone ai media. "Questa mattina ha provato a giocare, ma non era abbastanza in forma per la partita e abbiamo concordato con il medico che non avrebbe dovuto giocare dall'inizio. Ha passato una brutta notte e una mattinata complicata, è venuto, voleva esserci, ma abbiamo capito che non era una buona idea schierarlo".

    Per quanto riguarda Barrios, l'allenatore era più preoccupato per un potenziale stop: "Barrios è il nostro miglior centrocampista e ha un infortunio che lo terrà sicuramente fuori per un paio di partite, quindi chi aspetta di giocare avrà la sua occasione. È un giocatore fondamentale a centrocampo e molto importante per noi, cerchiamo sempre di proteggerlo il più possibile, ma oggi si è infortunato".

  Levante UD v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

    LA RIVINCITA COL BETIS IN LIGA

    L'Atletico spera di ripetere l'impresa di metà settimana contro il Betis quando affronterà il club di Siviglia questo fine settimana in Liga, questa volta nella capitale spagnola. Gli uomini di Simeone hanno vinto quattro partite e pareggiato due delle ultime sei nella massima serie e attualmente sono a 10 punti dalla capolista Barcellona.

    "C'erano cose importanti. La squadra ha giocato partite importanti. Un goal ti mette sempre in una posizione migliore. Nel secondo tempo abbiamo giocato con la stessa intenzione. Ora è il momento di andare avanti e riposarsi perché domenica giochiamo", ha aggiunto Simeone.

    "Ciò che mi rende felice, dopo 14 anni qui, è che gli standard sono in costante aumento, e questo la dice lunga su ciò che stiamo facendo".

