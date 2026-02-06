Diego Simeone elogia Ademola Lookman, definito "diverso", dopo il fantastico goal segnato al suo debutto con l'Atletico Madrid

Durante la conferenza stampa post-partita, Simeone era visibilmente soddisfatto del suo ultimo acquisto. L'allenatore argentino, che raramente elogia eccessivamente i singoli giocatori così presto, ha fatto un'eccezione per la stella nigeriana. Alla domanda sul debutto di Lookman e su cosa si aspetta dal giocatore in futuro, Simeone ha spiegato in dettaglio perché il club lo ha scelto.

"Le sue caratteristiche parlano da sole; è diverso dai giocatori che abbiamo", ha detto ai giornalisti. "È più un giocatore da uno contro uno che un giocatore di squadra, anche se ha questo aspetto, ma ci permette di giocare in diverse posizioni. Ha avuto un grande impatto".

Ha aggiunto a Movistar: "È un ragazzo grande, ha 28 anni. È venuto per aiutarci e speriamo di aiutarlo affinché possa continuare a crescere. Ha qualità diverse dai giocatori che abbiamo e questo ci renderà migliori".