Diego Simeone elogia Ademola Lookman, definito "diverso", dopo il fantastico goal segnato al suo debutto con l'Atletico Madrid

Nonostante l'atmosfera festosa che ha circondato il debutto di Lookman, la serata ha portato notizie non troppo positive. Julian Alvarez, che è stato fondamentale per l'attacco dell'Atletico, è rimasto in panchina per tutta la partita. Mentre il "motore" della squadra ha subito un duro colpo quando Pablo Barrios è stato costretto a uscire per infortunio all'inizio del secondo tempo.
"Julian non si sentiva bene ieri sera", ha spiegato Simeone ai media. "Questa mattina ha provato a giocare, ma non era abbastanza in forma per la partita e abbiamo concordato con il medico che non avrebbe dovuto giocare dall'inizio. Ha passato una brutta notte e una mattinata complicata, è venuto, voleva esserci, ma abbiamo capito che non era una buona idea schierarlo".
Per quanto riguarda Barrios, l'allenatore era più preoccupato per un potenziale stop: "Barrios è il nostro miglior centrocampista e ha un infortunio che lo terrà sicuramente fuori per un paio di partite, quindi chi aspetta di giocare avrà la sua occasione. È un giocatore fondamentale a centrocampo e molto importante per noi, cerchiamo sempre di proteggerlo il più possibile, ma oggi si è infortunato".