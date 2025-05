Diego Pugno a IlBianconero tra Juventus Under 20 e prima squadra: "Yildiz mi ha impressionato più di tutti, mi sono tatuato l'esordio"

Juventus Next Gen

Tra i talenti del vivaio bianconero c'è Diego Pugno: l'attaccante ha debuttato con la Juventus in Serie A: "Senza parole".

Diego Pugno si è raccontato in un'intervista rilasciata a IlBianconero; il giovane attaccante è tornato sull'esordio con la Juventus in Serie A e come è stato allenarsi con la prima squadra.

L’attaccante della Juventus Under 20 ha vissuto fin qui una stagione da protagonista, costruita in tanti momenti importanti e diversi fra loro e adesso si prepara ai playoff.

Pochi mesi fa ha rinnovato il contratto con i bianconeri, segnale di come il club abbia fiducia nella crescita del ragazzo, che ha anche elogiato in particolar modo Kenan

Yildiz

dopo averlo visto allenare. Di seguito l'intervista di Pugno.