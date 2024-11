Dia gioca col Bologna? Come sta l'attaccante della Lazio e le parole di Baroni sul suo rientro

Lazio vs Bologna

L'attaccante senegalese ha ricevuto il permesso di tornare in Italia e martedì ricomincerà ad allenarsi. Ma sarà in campo domenica?

Il "caso malaria" è il passato. Boulaye Dia rientra oggi in Italia, pronto per mettersi a disposizione della Lazio e ricominciare regolarmente gli allenamenti in vista della ripresa del campionato.

"La S.S. Lazio - ha annunciato domenica il club biancoceleste - comunica che, a seguito dei costanti contatti fra il Club e la federazione senegalese, nella giornata di domani il giocatore Boulaye Dia farà rientro a Roma. Pertanto l’attaccante martedì sarà a Formello per la ripresa degli allenamenti".

Ma Dia giocherà la prossima partita di campionato, valida per la tredicesima giornata, che domenica 24 novembre vedrà la Lazio impegnata in posticipo all'Olimpico contro il Bologna?