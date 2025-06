Di Lorenzo sul caso Acerbi: "La maglia azzurra più in alto di tutto il resto"

Giovanni Di Lorenzo si esprime sul 'no' di Acerbi alla convocazione: "Questioni personali, stare qui è un piacere e un onore".

La convocazione rifiutata da Francesco Acerbi, che gli avrebbe consentito di prendere parte ai match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Norvegia e Moldavia, ha lasciato strascichi.

Sul tema, intervistato dalla stampa, in conferenza dal ritiro di Coverciano ha detto la sua anche Giovanni Di Lorenzo, fresco Campione d'Italia per la seconda volta in 3 anni col Napoli.

Il capitano dei partenopei si è espresso sul caso che coinvolge il difensore dell'Inter ma non solo, perché il terzino mostra di avere anche ben impresso nel mirino l'approdo alla prossima Coppa del Mondo.