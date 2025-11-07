Pubblicità
Lelio Donato

Di Gregorio scende anche nelle gerarchie dell'Italia: il portiere della Juventus non convocato, Gattuso gli preferisce Caprile

Michele Di Gregorio sta vivendo un inizio di stagione complicato tra qualche errore e tante critiche. Intanto sembra uscito anche dal giro azzurro: Gattuso ha convocato Caprile come quarto portiere.

No, non è stato un inizio di stagione da sogno quello di Michele Di Gregorio con la Juventus.

Il portiere bianconero, anzi, è spesso finito nel mirino delle critiche soprattutto da parte dei tifosi che gli rimproverano qualche goal di troppo subito. A dire il vero non sempre solo per colpe sue.

Di fatto però Di Gregorio sembra avere perso alcune delle certezze che avevano portato la Juventus a investire parecchio per strapparlo al Monza un anno e mezzo fa.

E intanto il portiere è uscito anche dal giro azzurro, dato che non viene convocato in Nazionale ormai da parecchio tempo.

  • LE CRITICHE DEI TIFOSI

    Di Gregorio, come detto, in questi primi mesi della sua seconda stagione alla Juventus è finito nel mirino dei tifosi bianconeri.

    Ed in effetti alcune prestazioni del portiere non hanno convinto del tutto. L'ex Monza appare spesso incerto nelle uscite alte ed a volte poco reattivo sui tiri dalla distanza.

    Di Gregorio fa molto meglio quando può affidarsi al suo istinto e ha un ottimo senso della posizione tra i pali. 

    Mentre anche nel gioco con i piedi, ovvero una delle caratteristiche per cui era stato scelto dalla Juventus, ultimamente ha mostrato qualche problema.

  • SOLO TRE CLEAN SHEET

    Nonostante tutto Di Gregorio finora ha sempre goduto della massima fiducia all'interno della Juventus.

    Per lui infatti dodici presenze su quattordici partite ufficiali, ma solo tre clean sheet in questo inizio di stagione. Di cui due nelle prime due giornate.

    In totale Di Gregorio ha già incassato ben quindici goal, ovvero più di uno a partita. Decisamente troppi per il portiere della Juventus.

    Anche se ovviamente questi numeri dipendono anche dalla fragilità difensiva dimostrata da tutta la squadra con Tudor in panchina.

  • DI GREGORIO FUORI DALLA NAZIONALE

    Considerando quanto esposto poco sopra appare ovvia la scelta di Gennaro Gattuso, che non ha tenuto in considerazione Di Gregorio per i decisivi match dell'Italia contro Macedonia del Nord e Norvegia.

    Il portiere della Juventus d'altronde era stato convocato in Nazionale solo una volta, nell'ottobre 2024. E non ha mai giocato neppure un minuto in azzurro.

    Ora però oltre a Donnarumma, Vicario, Meret e Carnesecchi sembra averlo scavalcato nelle gerarchie anche Elia Caprile. Il portiere del Cagliari infatti è stato convocato dal Ct al posto di quello del Napoli, attualmente infortunato. 

  • IL FUTURO ALLA JUVENTUS

    Michele Di Gregorio è stato acquistato dalla Juventus nell'estate del 2024 per sostituire Wojciech Szczesny.

    I bianconeri hanno investito su di lui circa venti milioni di euro tra prestito e riscatto. Una cifra importante per un portiere che veniva considerato di sicuro affidamento.

    Il contratto che lo lega alla Juventus scade il 30 giugno 2029 e al momento non ci sono segnali di un imminente addio tra le parti.

    Di certo però le prestazioni di Michele Di Gregorio saranno monitorare con grande attenzione in vista della prossima stagione.

