Di Gregorio scende anche nelle gerarchie dell'Italia: il portiere della Juventus non convocato, Gattuso gli preferisce Caprile

No, non è stato un inizio di stagione da sogno quello di Michele Di Gregorio con la Juventus.
Il portiere bianconero, anzi, è spesso finito nel mirino delle critiche soprattutto da parte dei tifosi che gli rimproverano qualche goal di troppo subito. A dire il vero non sempre solo per colpe sue.
Di fatto però Di Gregorio sembra avere perso alcune delle certezze che avevano portato la Juventus a investire parecchio per strapparlo al Monza un anno e mezzo fa.
E intanto il portiere è uscito anche dal giro azzurro, dato che non viene convocato in Nazionale ormai da parecchio tempo.