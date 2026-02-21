Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Michele Di Gregorio JuventusGetty Images
Claudio D'Amato

Di Gregorio regala il goal a Vojvoda in Juventus-Como: dato preoccupante sui primi tiri in porta subìti dai bianconeri

L'errore di Michele Di Gregorio sul tiro di Vojvoda ha consentito al Como di portarsi in vantaggio all'Allianz Stadium: 13 volte su 25, il primo tiro in porta subìto dai bianconeri si è trasformato in goal.

Pubblicità

La stagione di Michele Di Gregorio continua ad essere ricca di picchi verso il basso.

Il numero uno della Juventus anche contro il Como ha confermato di vivere un momento tutt'altro che felice, favorendo lo 0-1 lariano con un errore oggettivo.

E, come svela Opta, i blackout bianconeri in retroguardia e tra i pali vengono avvalorati da un dato preoccupante.

  • L'ERRORE DI DI GREGORIO IN JUVENTUS-COMO

    All'11 di Juve-Como l'ex torinista Vojvoda è rientrato sul mancino calciando sul primo palo della porta difesa da Di Gregorio, il quale ha scelto di opporre soltanto una mano nel tentativo di neutralizzare il tentativo -  apparso non proprio irresistibile - dell'esterno di Fabregas.

    La lettura del custode dei pali di Madama non è stata surrogata dall'efficacia, in quanto l'intervento di DiGre è stato goffo e tecnicamente (nonché stilisticamente) errato, portandolo a far infilare il pallone partito dal sinistro di Vojvoda in fondo al sacco.

    • Pubblicità

  • 13 PRIMI TIRI IN PORTA SUBÌTI DALLA JUVE SONO STATI GOAL

    Ed eccoci alla statistica evidenziata da Opta, che conferma la vulnerabilità (più psicologica che qualitativa) dei bianconeri quando c'è da alzare il muro dinanzi agli attacchi avversari: il primo tiro in porta subito dalla Juventus in questo campionato è stato parato in 12 occasioni, mentre in 13 casi si è trasformato in goal: si tratta del dato più alto registrato finora nel torneo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SEMI-ALTERNANZA CON PERIN

    Tornando all'annata in salita di Di Gregorio, il trend negativo stagionale del portiere acquistato nell'estate del 2024 dal Monza è finito sotto la lente a più riprese: sia Tudor che Spalletti lo hanno coccolato elogiandone le doti, ma è anche vero che - seppur ad intermittenza - in alcune uscite è stato alternato col vice Mattia Perin.

    Quest'ultimo, che a gennaio sembrava destinato a tornare al Genoa, ha giocato 7 partite da titolare subendo 10 goal e facendo registrare un clean sheet, contro le 29 presenze tra campionato e coppe del compagno di reparto (31 reti al passivo e porta inviolata in 12 match).

    Al netto dei numeri, l'alert in casa Juve è la scarsa solidità garantita da approcci e gestione delle dinamiche all'interno dei 90'. E sul banco degli imputati figura anche il suo numero uno.

Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
0