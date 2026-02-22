Goal.com
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Di Gregorio PerinGetty/GOAL
Lelio Donato

Di Gregorio o Perin, chi è il portiere titolare della Juventus? Le parole di Spalletti e la scelta tra i pali bianconeri

L'ex Monza sta attraversando un periodo delicato ma è sempre stato difeso da Spalletti che lo ha preferito a Perin. Di Gregorio ora rischia il posto da titolare alla Juventus?

Michele Di Gregorio è nel mirino della critica ormai da un po' di tempo, le ultime prestazioni però hanno ufficialmente aperto il caso portiere alla Juventus.


Troppo evidenti gli errori commessi dall'estremo difensore bianconero soprattutto contro Inter e Como.

Una difficoltà certificata dai numeri delle parate effettuate sui primi tiri in porta e anche dalle parole di Luciano Spalletti.

Il tecnico ha fin qui sempre difeso il suo portiere ma ora qualcosa potrebbe cambiare: chi sarà il titolare tra Di Gregorio e Perin nelle prossime partite della Juventus?

  • 13 GOAL SUBITI AL PRIMO TIRO

    Il momento complicato di Michele Di Gregorio è certificato dai numeri.

    Secondo i dati Opta, infatti, il portiere della Juventus ha subito goal al primo tiro in tredici occasioni su venticinque riuscendo dunque ad evitare la rete solo in dodici occasioni. Nessun altro in Serie A ha fatto peggio.

    Le qualità dell'ex Monza non sono in discussione ma forse insistere su un portiere in evidente difficoltà anche a livello psicologico non è la scelta giusta.

    Anche perché l'errore sul tiro di Vojvoda, così come quello in occasione del vantaggio interista una settimana prima, è stato troppo evidente.

  • COSA HA DETTO SPALLETTI

    Luciano Spalletti già alla vigilia di Juventus-Como aveva difeso Di Gregorio escludendo un avvicendamento tra i pali.

    E dopo la brutta prestazione offerta da tutta la squadra non ha caricato di eccessive responsabilità il suo portiere: "Di Gregorio è perfettamente in linea con i compagni non ha nessuna responsabilità in più degli altri, è in un momento di difficoltà come tutta la squadra. Commette un errore, così come lo si fa sul passaggio giocato dietro con superficialità.Poteva fare meglio, ma potevamo far meglio a non perdere la palla. È sempre suddivisa in maniera comune la situazione che si subisce".

    Poi però è lo stesso Spalletti a ricordare il dato che inchioda Di Gregorio: "La prestazione è stata condizionata dal primo goal, dagli episodi: tu devi andare a riprenderla e finisci lungo e largo, vai a fare pressioni individuali e loro ti portano in giro con palleggio e possesso. E diventa tutto più difficile. Se prendi goal 13 volte al primo tiro in porta è evidente che ci siano delle difficoltà".

  • CHI GIOCA IN PORTA CONTRO IL GALATASARAY?

    Al momento non ci sono segnali chiari su un cambio di gerarchie tra i pali della Juventus.

    Il portiere titolare insomma resta Michele Di Gregorio ma non è escluso che mercoledì contro il Galatasaray possa accomodarsi in panchina.

    La Juventus d'altronde sta giocando ogni tre giorni ormai da settimane e Spalletti potrebbe giustificare la sua esclusione nell'ottica del semplice turnover.

    In quel caso ovviamente toccherebbe a Mattia Perin che peraltro nell'ultima uscita, contro l'Atalanta in Coppa Italia, non ha del tutto convinto.

  • PERIN DALLA CESSIONE A TITOLARE?

    In poche settimane dunque Mattia Perin potrebbe passare dalle voci su un'imminente cessione al posto da titolare, seppure temporaneo.

    A gennaio infatti il portiere aveva di fatto raggiunto un accordo di massima per tornare al Genoa, club in cui ha vissuto gli anni migliori della sua carriera.

    La Juventus però non ha trovato un sostituto all'altezza e ha così bloccato il trasferimento anche considerate le prestazioni offerte da Di Gregorio.

    Una scelta che ora potrebbe spalancare davanti a Perin l'occasione di prendersi per la prima volta i pali bianconeri.

