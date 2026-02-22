Di Gregorio o Perin, chi è il portiere titolare della Juventus? Le parole di Spalletti e la scelta tra i pali bianconeri

Michele Di Gregorio è nel mirino della critica ormai da un po' di tempo, le ultime prestazioni però hanno ufficialmente aperto il caso portiere alla Juventus.
Troppo evidenti gli errori commessi dall'estremo difensore bianconero soprattutto contro Inter e Como.
Una difficoltà certificata dai numeri delle parate effettuate sui primi tiri in porta e anche dalle parole di Luciano Spalletti.
Il tecnico ha fin qui sempre difeso il suo portiere ma ora qualcosa potrebbe cambiare: chi sarà il titolare tra Di Gregorio e Perin nelle prossime partite della Juventus?