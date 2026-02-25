Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Di Gregorio PerinGetty Images
Nino Caracciolo

Di Gregorio e Perin, chi gioca titolare contro il Galatasaray? Le gerarchie della Juventus

Luciano Spalletti valuta bene la scelta del portiere titolare in vista della sfida di ritorno contro il Galatasaray in Champions: spazio a Perin o nuova conferma per Di Gregorio?

Pubblicità

Una “nuova” Juventus per cercare la rimonta contro il Galatasaray e accedere così agli ottavi di finale di Champions League.

Dopo il pesante ko del playoff d’andata giocato a Istanbul, 5-2 il finale, la squadra allenata da Luciano Spalletti ha bisogno di una prova completamente differente rispetto a una settimana fa.

Per farlo servirà sicuramente un approccio, uno spirito e una mentalità diversa: oltre a questo, però, l’allenatore della Juventus con ogni probabilità opterà per qualche scelta di formazione diversa rispetto alle ultime uscite.

Tra gli interrogativi principali c’è chi difenderà i pali bianconeri tra Di Gregorio e Perin: chi giocherà titolare tra i due portieri?

  • MOMENTO DIFFICILE PER DI GREGORIO

    I recenti errori contro Inter e Como hanno certificato il momento delicato che sta attraverso Michele Di Gregorio. Il portiere bianconero sembra aver perso fiducia e sta accusando molto la situazione anche a livello psicologico. “Di Gregorio è perfettamente in linea con i compagni non ha nessuna responsabilità in più degli altri, è in un momento di difficoltà come tutta la squadra”, ha ammesso Spalletti dopo il ko contro il Como.

    • Pubblicità

  • I NUMERI DI PERIN IN STAGIONE

    Mattia Perin ha sempre dimostrato di essere un portiere affidabile, nonostante anche per lui sua arrivata qualche critica in stagione (dopo la rete subita contro il Cagliari). In questo campionato ha giocato tre volte titolare (due sconfitte per i bianconeri e una vittoria), stesso numero di gare disputate in Champions League (una vittoria e due pareggi). Una presenza inoltre anche in Coppa Italia (gara persa contro l’Atalanta)

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERIN O DI GREGORIO: CHI GIOCA CONTRO IL GALATASARAY?

    Visto il momento delicato che sta attraversando Di Gregorio, Luciano Spalletti sembra intenzionato a dargli un turno di riposo nel ritorno del playoff di Champions: contro il Galatasaray, infatti, il portiere titolare dovrebbe essere Perin.

  • LA GERARCHIA DELLA JUVENTUS

    Nonostante nella sfida contro il Galatasaray - gara che mette in palio il prosieguo del cammino europeo della Juventus - giocherà Perin, le gerarchie di Spalletti non dovrebbero cambiare: nelle idee del tecnico, il titolare resta Di Gregorio, a cui verrà dato un turno di stop utile per ricariche le energie fisiche e mentali.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
0