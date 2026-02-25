Di Gregorio e Perin, chi gioca titolare contro il Galatasaray? Le gerarchie della Juventus

I recenti errori contro Inter e Como hanno certificato il momento delicato che sta attraverso Michele Di Gregorio. Il portiere bianconero sembra aver perso fiducia e sta accusando molto la situazione anche a livello psicologico. “Di Gregorio è perfettamente in linea con i compagni non ha nessuna responsabilità in più degli altri, è in un momento di difficoltà come tutta la squadra”, ha ammesso Spalletti dopo il ko contro il Como.