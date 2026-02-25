Di Gregorio e Perin, chi gioca titolare contro il Galatasaray? Le gerarchie della Juventus

Una “nuova” Juventus per cercare la rimonta contro il Galatasaray e accedere così agli ottavi di finale di Champions League.
Dopo il pesante ko del playoff d’andata giocato a Istanbul, 5-2 il finale, la squadra allenata da Luciano Spalletti ha bisogno di una prova completamente differente rispetto a una settimana fa.
Per farlo servirà sicuramente un approccio, uno spirito e una mentalità diversa: oltre a questo, però, l’allenatore della Juventus con ogni probabilità opterà per qualche scelta di formazione diversa rispetto alle ultime uscite.
Tra gli interrogativi principali c’è chi difenderà i pali bianconeri tra Di Gregorio e Perin: chi giocherà titolare tra i due portieri?