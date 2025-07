Di Francesco rivela: "Lo psicologo mi ha aiutato a superare le due retrocessioni all’ultima giornata"

L'allenatore del Lecce: "Botte su botte, ho anche fatto un percorso per assorbire le sconfitte". Su Camarda: "Si dispera troppo se sbaglia un goal".

Eusebio Di Francesco ci riprova. Di nuovo a Lecce, con la speranza che stavolta l'esito sia più positivo di quello che nelle ultime stagioni lo ha visto retrocedere all'ultima giornata con Frosinone prima e Venezia poi.

Da qui parte una lunga chiacchierata del nuovo allenatore dei salentini al quotidiano Repubblica: dalle "botte su botte", come lui stesso le definisce, prese prima in Ciociaria e poi in Veneto. Due mazzate che avrebbero steso anche l'autostima di un toro.

E invece Di Francesco è ancora lì, sulla cresta dell'onda. E proverà a sovvertire i pronostici sfavorevoli che danno il Lecce tra le principali candidate alla caduta in Serie B. Anche con Francesco Camarda, a patto che il gioiello scuola Milan non si disperi troppo dopo aver sbagliato un goal.