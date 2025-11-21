Di chi sono i nomi dietro le maglie di Cremonese, Lazio, Lecce, Parma e Udinese? L'iniziativa per la giornata contro la violenza sulle donne

La Lega Serie A continua a scendere in campo affrontando temi di grande rilevanza e, nel corso della 12ª giornata, come ormai di consueto, l’attenzione sarà dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Nel weekend tra sabato 22 e lunedì 24 novembre i giocatori scenderanno in campo con il caratteristico segno rosso sul volto, nell’ambito della campagna “Un Rosso alla Violenza”. Ma non solo.
Alcune squadre, infatti, hanno deciso di aderire a un’ulteriore iniziativa, sempre legata a questo delicato tema, che prevederà la presenza di un nome diverso sulle maglie dei propri giocatori.