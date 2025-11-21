Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Vardy Zaccagni Atta Cremonese Lazio UdineseGetty Images
Michael Baldoin

Di chi sono i nomi dietro le maglie di Cremonese, Lazio, Lecce, Parma e Udinese? L'iniziativa per la giornata contro la violenza sulle donne

Nel corso della 12ª giornata di Serie A, oltre alla campagna “Un Rosso alla Violenza”, verrà promossa un’ulteriore iniziativa dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

La Lega Serie A continua a scendere in campo affrontando temi di grande rilevanza e, nel corso della 12ª giornata, come ormai di consueto, l’attenzione sarà dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nel weekend tra sabato 22 e lunedì 24 novembre i giocatori scenderanno in campo con il caratteristico segno rosso sul volto, nell’ambito della campagna “Un Rosso alla Violenza”. Ma non solo.

Alcune squadre, infatti, hanno deciso di aderire a un’ulteriore iniziativa, sempre legata a questo delicato tema, che prevederà la presenza di un nome diverso sulle maglie dei propri giocatori.

  • L'INIZIATIVA PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

    Oltre alla ormai nota iniziativa “Un Rosso alla Violenza”, che vedrà i giocatori scendere in campo con l’emblematico segno rosso sul volto, alcune squadre hanno scelto di partecipare a un’ulteriore proposta dedicata allo stesso tema.

    Le società aderenti realizzeranno delle maglie speciali, che i giocatori indosseranno nel corso della 12ª giornata.

    Sulle divise, al posto del consueto cognome dei calciatori, comparirà il nome della madre o della figlia di ciascuno di loro.

  • QUALI SQUADRE HANNO ADERITO A QUESTA INIZIATIVA?

    Come comunicato dalla Lega Calcio Serie A, in occasione della 12ª giornata saranno cinque le squadre che parteciperanno a questa iniziativa aggiuntiva a sostegno della campagna contro la violenza sulle donne.

    Le squadre che hanno scelto di aderire sono Cremonese, Lecce, Lazio, Parma e Udinese.

  • I NOMI SULLE MAGLIE DELLA CREMONESE

    GIOCATORE CREMONESE - NOME SULLA MAGLIA

    1. Emil Audero - Federica 

    3. Giuseppe Pezzella - Virginia 

    4. Tommaso Barbieri - Antonella 

    6. Federico Baschirotto - Giuliana 

    7. Alessio Zerbin - Valentina 

    8. Mattia Valoti - Roberta 

    10. Jamie Vardy - Becky 

    11. Dennis Johnsen - Luna 

    14. Faris Pemi Moumbagna - Pasma 

    15. Matteo Bianchetti - Debora 

    16. Marco Silvestri - Sofia 

    19. Jeremy Sarmiento - Morante 

    20. Franco Vázquez - Agostina 

    22. Romano Floriani Mussolini - Alessandra 

    23. Federico Ceccherini - Carola 

    24. Filippo Terracciano - Nicole 

    27. Jari Vandeputte - Luana 

    30. Mikayil Faye - Aicha 

    32. Martín Payero - Victoria 

    33. Alberto Grassi - Jennifer 

    38. Warren Bondo - Benedicte 

    48. Dachi Lordkipanidze - Aurora 

    55. Francesco Folino - Chiara 

    69. Lapo Nava - Olivia 

    90. Federico Bonazzoli - Alessia 

    99. Antonio Sanabria - Shirley

  • I NOMI SULLE MAGLIE DELLA LAZIO

    GIOCATORE LAZIO- NOME SULLA MAGLIA

    3. Luca Pellegrini - Jennifer 

    4. Patric Ana - Isabel 

    5. Matías Vecino - Luisina 

    7. Fisayo Dele-Bashiru - Nada 

    8. Mattéo Guendouzi - Maëlle 

    9. Pedro - Patricia 

    10. Mattia Zaccagni - Chiara 

    13. Alessio Romagnoli - Chimento 

    14. Tijjani Noslin - Nancy 

    17. Nuno Tavares - Amélia 

    18. Gustav Isaksen - Mari 

    19. Boulaye Dia - Hawa 

    21. Reda Belahyane - Belahyani 

    23. Elseid Hysaj - Life 

    25. Oliver Provstgaard - Gitte 

    26. Toma Basic - Eta-Marija 

    29. Manuel Lazzari - Diletta 

    32. Danilo Cataldi - Elisa 

    34. Mario Gila - Pilar 

    35. Christos Mandas - Athina 

    55. Alessio Furlanetto - Paolin 

    77. Adam Marusic - Mia 

    94. Ivan Provedel - Ludovica

  • I NOMI SULLE MAGLIE DEL LECCE

    GIOCATORE LECCE - NOME SULLA MAGLIA

    1. Christian Früchtl - Jana 

    3. Corrie Ndaba- Rooney 

    4. Kialonda Gaspar - Eunice 

    5. Jamil Siebert - Melanie 

    6. Alex Sala Herrero - Diana 

    7. Tete Morente - Marta 

    9. Nicola Stulic - Ivana 

    10. Medon Berisha - Xhylsime 

    11. Konan N’Dri - Valentine 

    13. Matías Pérez - Marcela 

    14. Þórir Helgason - Helga 

    17. Danilo Veiga - Helena 

    19. Lameck Banda - Pauline 

    20. Ylber Ramadani - Inaya 

    21. Bathele Christ Owen Kouassi - Behira 

    22. Francesco Camarda - Ciaramicoli 

    23. Riccardo Sottil - Spinelli 

    25. Antonino Gallo - Di Miceli 

    28. Olaf Gorter - Yuette 

    29. Lassana Coulibaly - Myla 

    30. Wladimiro Falcone - Kristin 

    32. Jasper Samooja - Kathryn 

    36. Filip Marchwiński - Izabella 

    44. Tiago Gabriel - Carolina 

    50. Santiago Pierotti - Priscila 

    75. Balthazar Pierret - Carole 

    77. Mohamed Drame - Drame 

    80. Niko Kovač - Manuela 

    93. Youssef Maleh - L. Maleh

  • I NOMI SULLE MAGLIE DEL PARMA

    GIOCATORE PARMA - NOME SULLA MAGLIA 

    3. Abdoulaye Ndiaye - Daff 

    5. Lautaro Valenti - Noelia 

    7. Adrian Benedyczak - Aleksandra 

    8. Nahuel Estévez - Candelaria 

    9. Mateo Pellegrino - Lola 

    10. Adrián Bernabé - Cristina 

    11. Pontus Almqvist - Camilla 

    14. Emanuele Valeri - Ludovica 

    15. Enrico Delprato - Carla 

    16. Mandela Keita - Zenab 

    17. Jacob Ondrejka - Merita 

    18. Mathias Løvik - Alice

    19. Tjas Begic - Metka 

    21. Gaetano Oristanio - Raffaella 

    22. Oliver Sørensen - Heidi 

    23. Azevedo Hernani Jr - Aline 

    24. Christian Ordóñez - Micaela 

    25. Benjamin Cremaschi - Jimena 

    27. Sascha Britschgi - Sobze 

    30. Milan Djuric - Bianca 

    32. Patrick Cutrone - Greta 

    37. Mariano Troilo - Dania 

    39. Alessandro Circati - Ylenia 

    40. Edoardo Corvi - Simona 

    63. Nicolas Trabucchi - Tania 

    65. Elia Plicco - Samantha 

    66. Filippo Rinaldi - Elisa 

    67. Gabriele Casentini - Valentina

  • I NOMI SULLE MAGLIE DELL'UDINESE

    GIOCATORE UDINESE - NOME SULLA MAGLIA 

    1. Alessandro Nunziante - Anna Maria

    2. Saba Goglichidze - Tatia

    4. Sandi Lovrić - Tina

    6. Oier Zarraga - Haizea

    7. Idrissa Gueye - Dalanda

    8. Jesper Karlström - Lisen

    9. Keinan Davis - Sehraya-May

    10. Nicolò Zaniolo - Sara

    11. Hassane Kamara - Mamine

    13. Nicolò Bertola - Camilla

    14. Arthur Atta - Méline

    15. Vakoun Bayo - Aaliyah

    16. Matteo Palma - Tamara

    17. Iker Bravo - Eugenia

    18. Adam Buksa - Aleksandra

    19. Kingsley Ehizibue - Jaime Lee

    24. Jakub Piotrowski - Wiktoria

    27. Christian Kabasele - Marie-Jeanne

    28. Oumar Solet - Mayara

    31. Thomas Kristensen - Jane

    32. Jurgen Ekkelenkamp - Amira

    33. Jordan Zemura - Zenani

    38. Lennon Miller - Donna

    40. Maduka Okoye - Marlies

    59. Alessandro Zanoli - Viola

    77. Rui Modesto - Tilde

    90. Razvan Sava - Denise

    93. Daniele Padelli - Claudia