Di Canio distrugge ancora Leao: "Una copia neanche fatta tanto bene"

L'ex attaccante torna a parlare del portoghese: "Come un orologio, se lo guardi da lontano sembra bellissimo ma è una copia".

Il Milan centra la prima vittoria in Champions, seppure in superiorità numerica per più di un tempo e non senza soffrire.

A prendersi la scena però è ancora una volta il comportamento di Rafa Leao, sostituito sul risultato di 1-1 da Fonseca e apparso contrariato per la scelta del tecnico.

Il portoghese infatti, al termine della partita, non è tornato in campo per festeggiare insieme ai compagni ma ha subito imboccato il tunnel degli spogliatoi.

Un gesto che non è piaciuto a tanti, compreso Paolo Di Canio, che da tempo critica certi atteggiamenti di Rafa Leao.