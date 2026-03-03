"Deve rendersene conto!" - Adama Traore non può più sollevare pesi al West Ham, lo ha deciso Nuno Espirito Santo

Traore è stato sottoposto a un programma di allenamento fisico specifico da parte dello staff medico e tecnico del West Ham sin dal suo arrivo alla struttura Rush Green del club nel mese di gennaio. L'ala, che si è ricongiunta con Nuno dopo una stagione di successo insieme al Wolverhampton Wanderers, ha un profilo fisiologico che sfida i regimi di allenamento standard della Premier League. Mentre la maggior parte dei giocatori trascorre ore sotto lo squat rack per acquisire la potenza necessaria, l'ipertrofia naturale di Traore è così estrema che il club ha deciso di limitare il suo allenamento di resistenza.

Nuno ha chiarito che la restrizione ha lo scopo di migliorare l'efficienza e prevenire gli infortuni. Il manager ha affermato che mentre i giocatori più giovani, come il difensore diciottenne Airidas Golambeckis, sono incoraggiati a "trascorrere ore in palestra" per acquisire la massa necessaria, Traoré si trova all'estremo opposto. L'otto volte nazionale spagnolo ora si concentra esclusivamente sulla flessibilità e sul "lavoro di prevenzione" per garantire che la sua notevole massa muscolare non comprometta la sua arma principale: l'accelerazione da record e la velocità massima.