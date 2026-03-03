Goal.com
West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

"Deve rendersene conto!" - Adama Traore non può più sollevare pesi al West Ham, lo ha deciso Nuno Espirito Santo

Adama Traore è stato invitato dal suo allenatore Nuno Espirito Santo a non sollevare più pesi durante gli allenamenti in palestra per non accrescere ulteriormente la massa muscolare.

Nuno Espirito Santo ha severamente vietato ad Adama Traore di sollevare pesi presso il centro di allenamento Rush Green del West Ham, citando il fisico naturale "incredibile" dell'ala. 

Il boss degli Hammers insiste che lo spagnolo deve evitare la palestra per mantenere la sua agilità dopo il trasferimento dal Fulham a gennaio. 

Considerata la grande struttura muscolare del giocatore, Nuno ritiene che un ulteriore allenamento sulla forza sarebbe controproducente per il suo stile di gioco esplosivo.

  • STOP AI PESI PER TRAORE

    Traore è stato sottoposto a un programma di allenamento fisico specifico da parte dello staff medico e tecnico del West Ham sin dal suo arrivo alla struttura Rush Green del club nel mese di gennaio. L'ala, che si è ricongiunta con Nuno dopo una stagione di successo insieme al Wolverhampton Wanderers, ha un profilo fisiologico che sfida i regimi di allenamento standard della Premier League. Mentre la maggior parte dei giocatori trascorre ore sotto lo squat rack per acquisire la potenza necessaria, l'ipertrofia naturale di Traore è così estrema che il club ha deciso di limitare il suo allenamento di resistenza.

    Nuno ha chiarito che la restrizione ha lo scopo di migliorare l'efficienza e prevenire gli infortuni. Il manager ha affermato che mentre i giocatori più giovani, come il difensore diciottenne Airidas Golambeckis, sono incoraggiati a "trascorrere ore in palestra" per acquisire la massa necessaria, Traoré si trova all'estremo opposto. L'otto volte nazionale spagnolo ora si concentra esclusivamente sulla flessibilità e sul "lavoro di prevenzione" per garantire che la sua notevole massa muscolare non comprometta la sua arma principale: l'accelerazione da record e la velocità massima.

  • "DOVREBBE EVITARE LA PALESTRA"

    Adama ha sempre sostenuto di non sollevare pesi, ma il suo compagno di squadra Crysencio Summerville ha recentemente pubblicato sui social media un video di Traore mentre si allena in palestra, sfatando così questo mito. Ora, Nuno ha sottolineato che lo spagnolo dovrebbe concentrarsi sulla prevenzione degli infortuni e non sulla costruzione muscolare.

    "È incredibile, è una questione genetica", ha detto Nuno riguardo alla corporatura del giocatore. "La sua genetica è così da un po' di tempo ormai, e dovrebbe evitare la palestra. Gli ho detto di stare lontano dalla palestra. È una delle cose che credo dovrebbe capire. Ha già abbastanza peso. Farà lavoro di prevenzione, ma non solleverà pesi". 

  • MAI TITOLARE IN PREMIER COL WEST HAM

    Nonostante i titoli dei giornali, il passaggio di Traore nella formazione titolare del West Ham è stato graduale. Lo spagnolo è arrivato nel corso di un'intensa campagna acquisti a gennaio, insieme ad Axel Disasi e Taty Castellanos, e ha ricoperto principalmente il ruolo di sostituto. La sua unica presenza da titolare finora è stata nella combattuta vittoria in FA Cup contro il Burton Albion, mentre le sue apparizioni in Premier League contro Manchester United, Chelsea e Liverpool sono state tutte dalla panchina per adattarsi ai nuovi compagni.

    Nuno rimane paziente, riconoscendo che Traore deve sostituire giocatori di alto livello per assicurarsi un posto da titolare. "Deve capire molte cose all'interno delle dinamiche della squadra", ha spiegato l'allenatore. "Ma ovviamente davanti a lui ci sono due giocatori al massimo della forma come Jarrod Bowen e Summerville. Traore è abbastanza paziente da capire che la sua occasione arriverà". 

    UN GIOCATORE DI "ALTO LIVELLO"

    Il prossimo passo di Traore al London Stadium sarà quello di passare da "super-sostituto" specializzato a risorsa tattica affidabile. La forma recente del West Ham è stata altalenante, come evidenziato dalla schiacciante sconfitta per 5-2 ad Anfield, dove le lacune difensive sui calci piazzati hanno oscurato il promettente gioco offensivo. La capacità di Traoré di allungare le difese stanche sarà una risorsa preziosa nell'arsenale di Nuno, mentre gli Hammers affrontano una serie di partite difficili e cercano di evitare la retrocessione.

    Guardando al futuro, la prossima pausa internazionale, così come il ritorno di giocatori infortunati, metteranno alla prova la profondità della rosa. Le prossime settimane saranno fondamentali per Traoré, che dovrà dimostrare di aver assimilato appieno le richieste tattiche di Nuno, mantenendo al contempo la "nuova energia" che ha portato nello spogliatoio. 

    Con una buona forma fisica e un programma di allenamento personalizzato che lo tiene lontano dalla sala pesi, l'ala dovrebbe giocare un ruolo chiave nella fase finale della stagione.

