"Deve rendersene conto!" - Adama Traore non può più sollevare pesi al West Ham, lo ha deciso Nuno Espirito Santo

Il prossimo passo di Traore al London Stadium sarà quello di passare da "super-sostituto" specializzato a risorsa tattica affidabile. La forma recente del West Ham è stata altalenante, come evidenziato dalla schiacciante sconfitta per 5-2 ad Anfield, dove le lacune difensive sui calci piazzati hanno oscurato il promettente gioco offensivo. La capacità di Traoré di allungare le difese stanche sarà una risorsa preziosa nell'arsenale di Nuno, mentre gli Hammers affrontano una serie di partite difficili e cercano di evitare la retrocessione.
Guardando al futuro, la prossima pausa internazionale, così come il ritorno di giocatori infortunati, metteranno alla prova la profondità della rosa. Le prossime settimane saranno fondamentali per Traoré, che dovrà dimostrare di aver assimilato appieno le richieste tattiche di Nuno, mantenendo al contempo la "nuova energia" che ha portato nello spogliatoio.
Con una buona forma fisica e un programma di allenamento personalizzato che lo tiene lontano dalla sala pesi, l'ala dovrebbe giocare un ruolo chiave nella fase finale della stagione.