Deulofeu lascia l'Udinese, risolto il contratto: "Se dovessi tornare, sarà con questa maglia"

Ufficialmente risolto il contratto tra l'Udinese e Gerard Deulofeu: non gioca da due anni a causa di un'infezione alla cartilagine del ginocchio.

Si è concluso, almeno sotto l'aspetto contrattuale, il rapporto tra l'Udinese e Gerard Deulofeu.

L'attaccante spagnolo, ai box da ormai due anni e senza alcuna certezza in merito a un possibile ritorno in campo, alla fine ha risolto l'accordo che lo legava alla società friulana, a cui era approdato nel 2020 dopo due anni e mezzo in Inghilterra con la maglia del Watford.

A darne l'annuncio è stato lo stesso giocatore nel corso di un'intervista rilasciata a 'Sky Sport' e pubblicata in versione di estratto sul sito dell'Udinese.