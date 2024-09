Designato l'arbitro del derby Inter-Milan: direzione affidata a Mariani

Inter vs AC Milan

L'arbitro del derby Inter-Milan sarà Maurizio Mariani: seconda direzione stagionale in Serie A per il fischietto della sezione di Aprilia.

Come ogni mercoledì l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A, nello specifico il quinto che offre più di qualche partita interessante.

Mirino puntato in particolare su Juventus-Napoli e soprattutto sull'atteso derby di Milano tra Inter e Milan, a cui i rossoneri arrivano nel peggiore dei modi e dopo la bruciante sconfitta casalinga rimediata in Champions League per mano del Liverpool di Salah.

L'arbitro della stracittadina meneghina sarà Maurizio Mariani, alla seconda direzione stagionale in Serie A e protagonista anche in estate nello scenario della Copa America.