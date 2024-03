Dentro l'incubo di Domenico Berardi: tra un Sassuolo a rischio Serie B e il miraggio Europei

Se confermato, il grave infortunio di Verona priverà i neroverdi del proprio leader e Spalletti di un titolare: una giornata da dimenticare.

Quando Domenico Berardi si è accasciato al suolo, al quarto d'ora di una partita che il Sassuolo era intenzionato non solo a non perdere, ma a portarsi a casa in maniera completa, è come se tutto l'ambiente fosse stato investito da un turning point. L'ennesimo di una stagione da incubo.

Berardi che si fa male, Berardi che con ogni probabilità dovrà volare in Finlandia a operarsi al tendine d'Achille, Berardi che rischia seriamente di saltare tutto il resto della stagione, è davvero un punto di svolta. In negativo, naturalmente. Perché c'è un Sassuolo con lui e un Sassuolo senza di lui, e questo è evidente anche senza analizzare i meri risultati.

Mimmo è ripiombato nell'incubo. E con lui una squadra che, specialmente dopo il tonfo di Verona, è ufficialmente piombata nella lotta per non retrocedere.