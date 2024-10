Undav è diventato il nuovo implacabile cannoniere tedesco, re della Bundesliga e della Germania

Trascinatore dello Stoccarda, ora Undav è anche il faro della Germania: a 28 anni si sta finalmente prendendo la scena principale.

Il fallimento dell'Europeo casalingo ha rimandato ancora una volta la vittoria nel torneo continentale. La Germania, nonostante i grandi campioni degli ultimi trent'anni, non vince la competizione oramai dal 1996. In mezzo, però, la rappresentativa tedesca ha conquistato un Mondiale, quello che spera di poter riprendersi nel 2026.

La nuova generazione promette benissimo, con Musiala giovane stella in prima fila per trascinare la Germania in terra centro-nord americana. Dietro agli Under, però, anche i calciatori, soprattutto bomber, che hanno compiuto una lunga gavetta prima di esplodere. Basti pensare a Deniz Undav.

Dopo Fullkrug, anche il giocatore dello Stoccarda arrivato tardissimo in Bundesliga sta riuscendo ad diventare un punto di riferimento per gli attaccanti tedeschi in campionato, tanto da guadagnarsi un posto in Nazionale.