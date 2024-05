Demiral non ha dimenticato: "Gasperini? Non mi piace come tratta i giocatori, non ci andrei a cena"

L'ex difensore dell'Atalanta parla del suo vecchio allenatore a Bergamo: nel 2023 l'addio dopo diverse incomprensioni.

Comunque vadano le cose, Gian Piero Gasperini è riuscito a raggiungere due finali nel corso dell'annata 2023/2024. Utimo atto della Coppa Italia e dell'Europa League per l'Atalanta, a caccia di due trofei dopo decenni dall'unico vinto (la Coppa Italia del 1963).

Condottiero di un'Atalanta ormai divenuta big europea, Gasperini ha conquistato elogi da ogni parte d'Europa, ma non solo. A parlare del suo ex tecnico, proprio in terra bergamasca, Merih Demiral, difensore turco che ha detto la sua sul mister nerazzurro.

Demiral non mette in dubbio il Gasperini allenatore, ma il suo problema è relativo ad altre questioni, come evidenziato alla Gazzetta dello Sport.