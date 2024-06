Tutta la tranquillità di Dembélé: mangia la pizza mentre Deschamps dà indicazioni nello spogliatoio

L'estero del Barcellona ripreso mentre divora la sua cena negli spogliatoi della Nazionale francese.

Com'è normale che sia, la Francia parte per gli Europei in Germania come una delle principali favorite della competizione.

La Nazionale di Didier Deschamps, forte anche dell'attenzione mediatica rivolta al passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid, non vuole fallire l'occasione di tornare sul tetto d'Europa.

E lancia segnali come quello contro il Lussemburgo: una vittoria per 3-0 talmente positiva da rendere "tranquillo" Ousmane Dembélé che, dal canto suo, si è sentito autorizzato a divorare una pizza proprio mentre Deschamps gli dava indicazioni.