Delio Rossi e la lite con Ljajic: "Sono scivolato, da quel momento la mia carriera è cambiata"

Quella di Delio Rossi è una lunghissima carriera da allenatore partita dal Campionato Promozione e che lo ha portato fino in Serie A.
Un percorso lunghissimo scandito da tante tappe importanti, un trionfo in Coppa Italia con la Lazio, risultati che lo hanno portato ad essere uno dei tecnici nostrani pi apprezzati in assoluto, ma anche passaggi a vuoto che poi lo hanno progressivamente allontanato dai grandi palcoscenici.
Delio Rossi, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato della sua carriera ed anche di un episodio estremamente controverso che di fatto ha contribuito a cambiare per lui il corso delle cose: la lite con Adem Ljajic quando sedeva sulla panchina della Fiorentina.