Del Piero dispiaciuto per Yildiz dopo Inter-Juventus: "Ha allargato le braccia, solo lui e Vlahovic"

L'ex leggendario attaccante della Juventus ha parlato della prestazione bianconera: "Allegri ha scelto la compattezza".

La Juventus esce sconfitta dal Derby d'Italia e scivola a -4 dall'Inter. Un risultato pesante per i bianconeri, considerando come la formazione nerazzurra debba recuperare la partita rinviata contro l'Atalanta causa Supercoppa.

Per i bianconeri un solo tiro in porta, come già capitato nella partita d'andata. Contro l'Inter la Juventus fatica a creare gioco ed occasioni, con Vlahovic e Yldiz isolati in avanti e mai pericolosi.

Match decisamente deludente per il reparto offensivo di Allegri, che ha optato su una squadra incentrata prevalentemente sulle ripartenze. Un modo di giocare analizzato nel post partita da Alex Del Piero, massima leggenda bianconera ed opinionista.