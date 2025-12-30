Del Piero intervista Baggio: “Nazionale in sofferenza? Meno stranieri e più spazio ai nostri giovani”

Del Piero chiede a Baggio qual è secondo lui il motivo per il quale ancora oggi il popolo calcistico italiano – e non solo – lo riempie d’affetto. “È difficile trovare le parole giuste, ho solo cercato di giocare con un amore e una passione infinita per il calcio e lo sport, ho cercato di essere la persona più buona possibile e forse per questo ho toccato il cuore di tante persone. Tutti viviamo momenti belli e negativi ma è determinante cosa riusciamo a fare nel momento difficile, questo testimonia cosa siamo noi nella vita".