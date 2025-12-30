Del Piero intervista Baggio: “Nazionale in sofferenza? Meno stranieri e più spazio ai nostri giovani”

Due numeri 10 che hanno fatto la storia della Juventus e del calcio italiano: due fuoriclasse amati da tutti, anche da chi non ha il bianconero come fede.
Alessandro Del Piero e Roberto Baggio uno davanti all’altro sul palco a Dubai durante il “World Sports Summit”, dove Baggio è stato premiato a 32 anni dalla conquista del Pallone d’Oro avvenuta nel 1993.
Pinturicchio domanda, il Divin Codino risponde e si racconta a cuore aperto. Un’intervista che tocca diversi temi e offre diversi spunti di riflessioni.