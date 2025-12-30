Pubblicità
Del Piero intervista Baggio: “Nazionale in sofferenza? Meno stranieri e più spazio ai nostri giovani”

Alessandro Del Piero ha intervistato Roberto Baggio a Dubai in occasione del “World Sports Summit”, tanti i temi affrontati dal “Divin Codino”, compreso quello della crisi del calcio italiano.

Due numeri 10 che hanno fatto la storia della Juventus e del calcio italiano: due fuoriclasse amati da tutti, anche da chi non ha il bianconero come fede.

Alessandro Del Piero e Roberto Baggio uno davanti all’altro sul palco a Dubai durante il “World Sports Summit”, dove Baggio è stato premiato a 32 anni dalla conquista del Pallone d’Oro avvenuta nel 1993.

Pinturicchio domanda, il Divin Codino risponde e si racconta a cuore aperto. Un’intervista che tocca diversi temi e offre diversi spunti di riflessioni.

  • “NON C’È SPAZIO PER I NOSTRI GIOCATORI E LA NAZIONALE SOFFRE”

    Tra i temi affrontati, c’è anche quello della crisi del calcio italiano. Roberto Baggio ha un’idea ben precisa in merito. “Non c'è spazio per i nostri giocatori e la Nazionale soffre. Nei miei Mondiali c'era un'ossatura di una squadra e vi costruivi intorno il resto. Meno stranieri e più spazio ai giovani, loro sono il futuro. Questo è il mio parere", le sue parole riportata da ‘La Gazzetta dello Sport”.

  • “DOPO IL RITIRO VOLEVO UNA VITA NORMALE”

    Baggio si racconta e spiega i motivi per i quali si è allontanato dal mondo del calcio una volta appesi gli scarpini al chiodo: "La gente si chiedeva dove fossi finito, ma a fine carriera sentivo l'esigenza di vivere una vita normale vicino alla mia famiglia e di tornare alla mia terra".

  • LA RAPINA CHOC

    Baggio racconta poi come la rapina subita in casa gli ha cambiato la visione delle vita. “Di recente, ho vissuto un bruttissimo episodio. Mi riferisco alla rapina in casa a opera di sei malviventi nel 2024: ha cambiato la visione della mia vita, in quei mesi è nato in me il desiderio di mettere al corrente di tante cose la mia famiglia e i miei figli. Dovevano capire chi ero, ecco perché oggi sono qui insieme a mia figlia Valentina. Questa esperienza ci lega ancora di più, condividiamo tante cose insieme che danno a questo rapporto ancora più energia. Essere genitori è il lavoro più difficile, sei portato a fare errori ma l'amore per la famiglia esce sempre". 

  • L’AMORE DEI TIFOSI NEI SUOI CONFRONTI

    Del Piero chiede a Baggio qual è secondo lui il motivo per il quale ancora oggi il popolo calcistico italiano – e non solo – lo riempie d’affetto. “È difficile trovare le parole giuste, ho solo cercato di giocare con un amore e una passione infinita per il calcio e lo sport, ho cercato di essere la persona più buona possibile e forse per questo ho toccato il cuore di tante persone. Tutti viviamo momenti belli e negativi ma è determinante cosa riusciamo a fare nel momento difficile, questo testimonia cosa siamo noi nella vita".

