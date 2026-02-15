Del Piero e la stoccata a Chivu dopo Inter-Juventus: "Ha sbagliato il commento sull'espulsione, mi aspettavo qualcosa di diverso"

"Chivu sta facendo un ottimo lavoro, ha ridato vita a un'Inter forte ma forse un po' avanti con gli anni. Credo che però, dal mio punto di vista, abbia sbagliato il commento relativo all'espulsione. Mi aspettavo qualcosa di diverso nell'interpretazione, anche perché l'Inter non ha bisogno di questo. Quando sei forte vuoi vincere bene e, se capita un episodio del genere a tuo favore, non sei contento. Mi auguro che tra un paio di giorni Chivu possa dire, o comunque pensare, che quello non è un tocco da espulsione e che Bastoni non doveva andare giù così con le gambe. Magari domani lo capirà".