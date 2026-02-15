Del Piero e la stoccata a Chivu dopo Inter-Juventus: "Ha sbagliato il commento sull'espulsione, mi aspettavo qualcosa di diverso"

Inter-Juventus continua a far discutere nonostante il triplice fischio sia ormai arrivato da un pezzo: nell'occhio del ciclone l'operato dell'arbitro La Penna, reo di aver comminato una doppia ammonizione a Kalulu nel finale del primo tempo.
Sotto la lente d'ingrandimento il contatto con Bastoni che ha di fatto spedito il francese negli spogliatoi anzitempo: episodio che ha condizionato la partita dei bianconeri, in inferiorità numerica per tutta la ripresa.
Negli studi di 'Sky Sport', Alessandro Del Piero ha avuto modo di commentare proprio l'azione incriminata e le dichiarazioni di Cristian Chivu: parole, quelle del tecnico rumeno, che non sono piaciute all'ex attaccante.