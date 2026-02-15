Goal.com
Del Piero ChivuGOAL
Vittorio Rotondaro

Del Piero e la stoccata a Chivu dopo Inter-Juventus: "Ha sbagliato il commento sull'espulsione, mi aspettavo qualcosa di diverso"

Del Piero commenta le parole di Chivu nel post-partita di Inter-Juventus: "Mi auguro che tra un paio di giorni possa dire o pensare che il tocco di Kalulu non è da secondo giallo".

Inter-Juventus continua a far discutere nonostante il triplice fischio sia ormai arrivato da un pezzo: nell'occhio del ciclone l'operato dell'arbitro La Penna, reo di aver comminato una doppia ammonizione a Kalulu nel finale del primo tempo.

Sotto la lente d'ingrandimento il contatto con Bastoni che ha di fatto spedito il francese negli spogliatoi anzitempo: episodio che ha condizionato la partita dei bianconeri, in inferiorità numerica per tutta la ripresa.

Negli studi di 'Sky Sport', Alessandro Del Piero ha avuto modo di commentare proprio l'azione incriminata e le dichiarazioni di Cristian Chivu: parole, quelle del tecnico rumeno, che non sono piaciute all'ex attaccante.

  • COSA HA DETTO CHIVU SUL CONTATTO KALULU-BASTONI

    “Per me nell’occasione dell’espulsione di Kalulu c’è un tocco leggero - le parole di Chivu ai microfoni di 'Sky' - ma è un tocco e bisogna dire ed ammetterlo. Io quando ho subito dei torti per tocchi leggeri, ed è successo in Champions League, ho insegnato ai miei giocatori di non mettere l’arbitro in condizioni di decidere. Il tocco è tocco anche se leggero, il mio giocatore sente la mano perché l’ha anticipato e l’arbitro ha deciso così. Soprattutto un giocatore d’esperienza come Kalulu le mani le deve tenere a casa in alcune circostanze”. 

  • LA 'RISPOSTA' DI DEL PIERO

    "Chivu sta facendo un ottimo lavoro, ha ridato vita a un'Inter forte ma forse un po' avanti con gli anni. Credo che però, dal mio punto di vista, abbia sbagliato il commento relativo all'espulsione. Mi aspettavo qualcosa di diverso nell'interpretazione, anche perché l'Inter non ha bisogno di questo. Quando sei forte vuoi vincere bene e, se capita un episodio del genere a tuo favore, non sei contento. Mi auguro che tra un paio di giorni Chivu possa dire, o comunque pensare, che quello non è un tocco da espulsione e che Bastoni non doveva andare giù così con le gambe. Magari domani lo capirà".

  • L'OPERATO DI LA PENNA

    "Il VAR in un caso del genere non può intervenire ed è già un'assurdità, per fortuna la regola cambierà. Però questa cosa è già difficile spiegarla. Il VAR non può intervenire perché il regolamento è fatto male, gli arbitri quindi devono prendersi del tempo per prendere una decisione. Invece estraggono il giallo a venti metri e corrono verso il giocatore come se dovesse ricevere una punizione esemplare. Prenditi del tempo e consultati, vedi un attimino. Il concetto del VAR e dell'arbitro è di fare la cosa giusta, invece è stato determinato un fatto ingiusto in una partita".

