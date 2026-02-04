Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
JJ GabrielGetty Images

Debutto in vista per "Kid Messi"? Il quindicenne fenomeno JJ Gabriel promosso nell'allenamento della prima squadra del Manchester United

Gabriel, soprannominato "Kid Messi", è già una star sui social ed è stato accolto da Carrick agli allenamenti del Manchester United in Prima squadra. Presto potrebbe arrivare il debutto.

Pubblicità

Michael Carrick ha accolto il quindicenne attaccante JJ Gabriel agli allenamenti della prima squadra del Manchester United per due volte questa settimana. 

Gabriel, soprannominato "Kid Messi", è famoso sui social media e sta già entusiasmando i tifosi dei Red Devils di tutto il mondo con i suoi video.

Non è escluso a questo punto che il giovanissimo talento possa presto debuttare col Manchester United.

  • GABRIEL SI ALLENA IN PRIMA SQUADRA

    Come riportato in anteprima dal Manchester Evening News, Gabriel ha partecipato agli allenamenti dello United martedì e mercoledì prima della partita di questo fine settimana contro il Tottenham. 

    Sebbene la convocazione di martedì fosse stata inizialmente interpretata come una necessità di Carrick di aumentare il numero dei giocatori in un giorno di recupero, l'inserimento di Gabriel nella rosa di mercoledì è avvenuto a pieno titolo.

    Carrick ha anche deciso di promuovere i gemelli Jack e Tyler Fletcher, figli della leggenda del club e recente allenatore ad interim Darren, in prima squadra, mentre Jack Moorhouse ha partecipato alla sessione di mercoledì dopo essere tornato dal prestito al Leyton Orient. Yuel Helafu, un terzino diciassettenne, è stato il quinto giovane a partecipare.

    • Pubblicità
  • JJ Gabriel(C)Getty Images

    UNA STAR SUI SOCIAL

    Gabriel è stato indicato come una promessa per il Manchester United sin da quando aveva 14 anni, dopo aver impressionato nella loro accademia, ma aveva solo nove anni quando è salito alla ribalta nel mondo del calcio, con i suoi video su YouTube sotto il nome di "Kid Messi" diventati virali.

    Il quindicenne ha un contratto con Nike per le scarpe da calcio e finora in questa stagione ha segnato 11 goal in 16 partite con la squadra Under 18 dello United, in particolare realizzando una tripletta nella vittoria per 7-0 contro il Liverpool e un goal alla sua prima apparizione all'Old Trafford, nella vittoria per 1-0 contro il Peterborough nella FA Youth Cup.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO DEBUTTA GABRIEL IN PRIMA SQUADRA?

    Gabriel non potrà debuttare con lo United in questa stagione a causa delle regole della Premier League. Avrebbe potuto giocare in Carabao Cup e FA Cup, ma l'eliminazione precoce dello United da entrambe le competizioni significa che dovrà aspettare fino al 2026-27 per fare il suo esordio in prima squadra.

    Durante il suo incarico di allenatore ad interim, Fletcher ha rivelato perché Gabriel non è stato selezionato per la partita del terzo turno della FA Cup contro il Brighton: "JJ è un talento fantastico. Mi è piaciuto moltissimo lavorare con lui e conoscerlo. È un ragazzo giovane con un enorme clamore intorno a sé, sapete, c'è molto rumore intorno a lui e giustamente, perché è un ragazzo davvero talentuoso.

    "Lavora sodo. La prima cosa che direi è che ama il calcio. Ama allenarsi, ama giocare, ama avere la palla, ama esprimersi. Prende decisioni fantastiche. Ha un entusiasmo per il gioco che è semplicemente incredibile. Ha 15 anni e un futuro brillante davanti a sé. Sono entusiasta del suo talento, ma la cosa più importante è che continui a crescere. Gioca nella squadra Under 18 e sta andando alla grande, ma ha ancora molto da imparare.

    "Si sta sviluppando all'interno della squadra. Ma il mondo è ai suoi piedi e deve solo continuare il suo percorso e il suo momento arriverà a tempo debito. Ma per ora, penso che sia un po' presto (per inserirlo in prima squadra) e credo che molte persone sarebbero d'accordo con me.

    "Ma non potrei mai lodare abbastanza JJ. Ha una famiglia fantastica e un sostegno incredibile intorno a sé ed è una persona che siamo felici di avere nel club.

    Speriamo solo che continui a migliorare, imparando ogni giorno, e che rimanga il ragazzo che è, godendosi l'amore, giocando a calcio, esprimendosi e segnando tanti goal, così che il Manchester United U18 vinca ogni partita. Allora sarò un uomo felice".

  • JJ Gabriel NXGN GFXGetty/GOAL

    IL PICCOLO MESSI PUNTA AL RECORD

    Gabriel compirà 16 anni solo a ottobre, quindi se dovesse debuttare con lo United all'inizio della stagione 2026-27, batterebbe comunque il record diventando il giocatore più giovane della storia del club. 

    Il record attuale è detenuto da David Gaskell, che nel 1956 giocò all'età di 16 anni e 19 giorni.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
0