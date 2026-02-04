Debutto in vista per "Kid Messi"? Il quindicenne fenomeno JJ Gabriel promosso nell'allenamento della prima squadra del Manchester United

Gabriel non potrà debuttare con lo United in questa stagione a causa delle regole della Premier League. Avrebbe potuto giocare in Carabao Cup e FA Cup, ma l'eliminazione precoce dello United da entrambe le competizioni significa che dovrà aspettare fino al 2026-27 per fare il suo esordio in prima squadra.

Durante il suo incarico di allenatore ad interim, Fletcher ha rivelato perché Gabriel non è stato selezionato per la partita del terzo turno della FA Cup contro il Brighton: "JJ è un talento fantastico. Mi è piaciuto moltissimo lavorare con lui e conoscerlo. È un ragazzo giovane con un enorme clamore intorno a sé, sapete, c'è molto rumore intorno a lui e giustamente, perché è un ragazzo davvero talentuoso.

"Lavora sodo. La prima cosa che direi è che ama il calcio. Ama allenarsi, ama giocare, ama avere la palla, ama esprimersi. Prende decisioni fantastiche. Ha un entusiasmo per il gioco che è semplicemente incredibile. Ha 15 anni e un futuro brillante davanti a sé. Sono entusiasta del suo talento, ma la cosa più importante è che continui a crescere. Gioca nella squadra Under 18 e sta andando alla grande, ma ha ancora molto da imparare.

"Si sta sviluppando all'interno della squadra. Ma il mondo è ai suoi piedi e deve solo continuare il suo percorso e il suo momento arriverà a tempo debito. Ma per ora, penso che sia un po' presto (per inserirlo in prima squadra) e credo che molte persone sarebbero d'accordo con me.

"Ma non potrei mai lodare abbastanza JJ. Ha una famiglia fantastica e un sostegno incredibile intorno a sé ed è una persona che siamo felici di avere nel club.

Speriamo solo che continui a migliorare, imparando ogni giorno, e che rimanga il ragazzo che è, godendosi l'amore, giocando a calcio, esprimendosi e segnando tanti goal, così che il Manchester United U18 vinca ogni partita. Allora sarò un uomo felice".