Debacle Juventus in Champions League, Felipe Melo ironizza sul 5-2 per il Galatasaray: gesto con la mano e risata, video sfottò sui social

La presa di posizione del brasiliano arriva a pochi giorni da alcune dichiarazioni sul suo rapporto con la Juventus.

In un’intervista recente aveva ammesso di tifare Galatasaray e, in Italia, Inter, sottolineando come il suo passato in bianconero non possa essere cancellato ma senza sciogliere le riserve su una possibile riconciliazione con l’ambiente juventino.

“Potrò mai ricucire pure col popolo bianconero? Non ne ho idea. So però che i tifosi della Juve si sono arrabbiati per il mio post sul Galatasaray dopo il sorteggio. Tiferò Inter e Gala, sì, ma il passato non si cancella e serve sempre per crescere nella vita. Mi sono pentito di aver lasciato la Juve”, aveva dichiarato il centrocampista brasiliano.