Debacle Juventus in Champions League, Felipe Melo ironizza sul 5-2 per il Galatasaray: gesto con la mano e risata, video sfottò sui social

Istanbul si conferma tabù per la Juventus. Nell’andata dei playoff di Champions League i bianconeri cadono 5-2 in casa del Galatasaray, incassando una sconfitta pesante che riaccende ricordi amari e complica il percorso della squadra di Spalletti nella competizione, obbligandola a una clamorosa nella gara di ritorno all’Allianz Stadium tra sette giorni.
Tra gli sfottò spicca quello di Felipe Melo, ex centrocampista di entrambe le squadre, che sui social celebra la “manita” turca con un gesto eloquente e una risata diventata virale.