Felipe Melo Galatasaray Juventus socialInstagram
Alessandro De Felice

Debacle Juventus in Champions League, Felipe Melo ironizza sul 5-2 per il Galatasaray: gesto con la mano e risata, video sfottò sui social

Dopo il 5-2 del Galatasaray nei playoff di Champions, l’ex centrocampista bianconero - e doppio ex - pubblica un video su Instagram con il gesto della mano aperta e la risata.

Istanbul si conferma tabù per la Juventus. Nell’andata dei playoff di Champions League i bianconeri cadono 5-2 in casa del Galatasaray, incassando una sconfitta pesante che riaccende ricordi amari e complica il percorso della squadra di Spalletti nella competizione, obbligandola a una clamorosa nella gara di ritorno all’Allianz Stadium tra sette giorni. 

Tra gli sfottò spicca quello di Felipe Melo, ex centrocampista di entrambe le squadre, che sui social celebra la “manita” turca con un gesto eloquente e una risata diventata virale.

  • LA SCONFITTA PER 5-2 DELLA JUVENTUS

    Dopo il precedente del 2013 sotto la neve, Istanbul torna a essere indigesta per la Juventus, battuta 5-2 dal Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League.

    La squadra bianconera, con Di Gregorio e compagni, subisce cinque reti e lascia il campo tra la delusione e le ironie dei tifosi avversari.

    Il largo successo dei turchi alimenta immediatamente le reazioni sui social, dove la “manita” diventa il simbolo della serata. E tra i protagonisti indiretti della sfida emerge anche un volto noto ai tifosi juventini.

  • FELIPE MELO VS JUVENTUS

    Felipe Melo, doppio ex della partita e protagonista anche della sfida di tredici anni fa, si è reso protagonista su Instagram con un video pubblicato poche ore dopo il match. 

    Il brasiliano conta con le dita: “Uno, due, tre, quattro, cinque”, gesto che rimanda ai goal segnati dal Galatasaray alla Juventus.

    Con la mano aperta a indicare il numero cinque, l’ex centrocampista esplode in un urlo di esultanza e in una risata che accompagna la celebrazione della vittoria turca. Il gesto, ripreso e condiviso dagli utenti, fa rapidamente il giro dei social, scatenando commenti e reazioni.

  • IL VIDEO DEL DOPPIO EX

    Felipe Melo, ex centrocampista oggi quarantaduenne, ha vestito la maglia bianconera dal 2009 al 2011. 

    In carriera, il brasiliano è stato anche un punto di riferimento per il Galatasaray, club per cui ha sempre dichiarato grande affetto.

    Ecco il video pubblicato da Felipe Melo sui social dopo la sconfitta per 5-2 a Istanbul:

  • RAPPORTO COMPLICATO

    La presa di posizione del brasiliano arriva a pochi giorni da alcune dichiarazioni sul suo rapporto con la Juventus. 

    In un’intervista recente aveva ammesso di tifare Galatasaray e, in Italia, Inter, sottolineando come il suo passato in bianconero non possa essere cancellato ma senza sciogliere le riserve su una possibile riconciliazione con l’ambiente juventino.

    Potrò mai ricucire pure col popolo bianconero? Non ne ho idea. So però che i tifosi della Juve si sono arrabbiati per il mio post sul Galatasaray dopo il sorteggio. Tiferò Inter e Gala, sì, ma il passato non si cancella e serve sempre per crescere nella vita. Mi sono pentito di aver lasciato la Juve”, aveva dichiarato il centrocampista brasiliano.

