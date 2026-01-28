De Zerbi eliminato all'ultimo secondo... per il goal del portiere di Mourinho: Marsiglia in lacrime

Con diciotto partite in contemporanea, le emozioni non sono mancate. Quelle più incredibili, però, sono andate in scena a Benfica, dopo la squadra portoghese guidata da Mourinho ha raggiunto i playoff di Champions League grazie a un goal segnato all'ultimo secondo dal proprio portiere, Trubin.

Un goal che non ha solo permesso al Benfica di continuare la sua avventura europea, ma che a centinaia di km di distanza ha eliminato il Marsiglia di De Zerbi, certo di giocare i playoff fino all'ultimo minuto della sfida di scena in Portogallo. Invece l'inaspettato goal di Trubin e il definitivo 4-2 hanno portato alla tragedia sportiva: lacrime in Francia.

Il Marsiglia è una delle grande beffate del girone di Champions, ovvero quelle squadre arrivati a pari punti con la 24sima, il Benfica, qualificata ai playoff. Il regolamento del massimo torneo è stato decisivo: la differenza reti ha permesso la qualificazione di Mourinho e i saluti forzati di mister De Zerbi, pesantemente battuto in Belgio dal Club Brugge, anch'esso agli spareggi.