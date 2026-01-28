Goal.com
Francesco Schirru

De Zerbi eliminato all'ultimo secondo... per il goal del portiere di Mourinho: Marsiglia in lacrime

Fino al 98' il Marsiglia, nonostante il k.o per 3-0, era qualificato agli spareggi: il goal di Trubin in Benfica-Real Madrid ha cambiato tutto.

Con diciotto partite in contemporanea, le emozioni non sono mancate. Quelle più incredibili, però, sono andate in scena a Benfica, dopo la squadra portoghese guidata da Mourinho ha raggiunto i playoff di Champions League grazie a un goal segnato all'ultimo secondo dal proprio portiere, Trubin.

Un goal che non ha solo permesso al Benfica di continuare la sua avventura europea, ma che a centinaia di km di distanza ha eliminato il Marsiglia di De Zerbi, certo di giocare i playoff fino all'ultimo minuto della sfida di scena in Portogallo. Invece l'inaspettato goal di Trubin e il definitivo 4-2 hanno portato alla tragedia sportiva: lacrime in Francia.

Il Marsiglia è una delle grande beffate del girone di Champions, ovvero quelle squadre arrivati a pari punti con la 24sima, il Benfica, qualificata ai playoff. Il regolamento del massimo torneo è stato decisivo: la differenza reti ha permesso la qualificazione di Mourinho e i saluti forzati di mister De Zerbi, pesantemente battuto in Belgio dal Club Brugge, anch'esso agli spareggi.

  • NON SOLO IL MARSIGLIA

    Sono bastati nove punti a Bodo Glimt e Benfica per qualificarsi ai playoff. La differenza reti ha premiato entrambe, rispettivamente a  -1 e -2, mentre altre colleghe sono dovute tornare a casa forzatamente per un peggior dato finale.

    Il Marsiglia è il caso più eclatante visto il goal di Trubin che ha dato un vantaggio al Benfica all'ultimissimo secondo, ma a -3 come i francesi c'è anche il Pafos, club cipriota vicinissimo ai playoff e fuori solo per la peggior differenza reti rispetto alla squadra di Mourinho.

    A completare le squadre a 9 punti eliminate il Royal Union, squadra belga.

  • STANKOVIC STAR

    Aleksandar Stankovic, centrocampista in prestito dall'Inter, ha trascinato il Brugge ai playoff con una doppietta e un goal nel 3-0 contro il Marsiglia.

    L'ennesima grande prova stagionale per il figlio d'arte, autore di una stagione fin qui di grande rilievo in terra belga. 

    Per il ventenne sette goal e quattro assist, osservati constamente dai tifosi dell'Inter: 20 anni, nato a Milano, il figlio di Dejan potrebbe tornare in città in estate prima di valutare la sua nuova avventura, con grandissimi club europei che vorrebbero portarlo tra le proprie fila a partire dal 2026/2027.

    L'Inter ha la possibilità di effettuare la recompra per Stankovic, probabilità estiva piuttostro concreta.

