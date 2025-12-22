Pubblicità
De Vrij InterGetty
Vittorio Rotondaro

De Vrij lascia l'Inter a gennaio? Perché potrebbe chiedere la cessione e chi arriverebbe al suo posto

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Inter si monitora la situazione relativa a de Vrij: in caso di cessione, i nerazzurri avrebbero le idee chiare sul sostituto.

L'Inter riflette sul da farsi in vista della sessione invernale del calciomercato: tra le possibili mosse del club nerazzurro potrebbe figurare anche l'intervento per ritoccare il reparto difensivo.

Il riferimento, in tal caso, è a Stefan de Vrij, scivolato indietro nelle gerarchie di Chivu: contro il Bologna in Supercoppa è tornato nell'undici titolare, ma le nubi sul suo futuro sembrano comunque addensarsi più che mai.

L'ipotesi di un addio anticipato nelle prossima finestra di calciomercato non è affatto da escludere: uno scenario che, dal punto di vista dell'olandese, avrebbe contorni ben definiti e, soprattutto, una ragione precisa.

  • CONTRATTO IN SCADENZA

    Mancano poco più di sei mesi alla scadenza naturale del contratto con l'Inter di de Vrij che, tra alcuni giorni, sarà libero di accordarsi con qualsiasi altro club per un trasferimento estivo a parametro zero.

    Una situazione che, a meno di capovolgimenti di fronte, riguarderà anche il collega di reparto Francesco Acerbi: difficile, infatti, che il classe 1988 prolunghi la sua avventura in nerazzurro oltre questa stagione.

  • I NUMERI DI DE VRIJ IN STAGIONE

    Otto le presenze in tutte le competizioni di de Vrij, il cui status si è inevitabilmente ridimensionato: Chivu ha trovato soluzioni diverse per il ruolo di centrale difensivo, affidandosi in prima battuta a Bisseck e poi ad Akanji in sostituzione di Acerbi.

    Morale della favola: per l'olandese spazio ridotto al minimo e via a pensieri inevitabili su un futuro che potrebbe vederlo lontano da Milano, magari già a stretto giro di posta.

  • PERCHÉ DE VRIJ POTREBBE CHIEDERE LA CESSIONE

    Il calciomercato di gennaio si presenta, a tal proposito, come un 'alleato' di de Vrij che non ha intenzione di perdere il treno della convocazione ai Mondiali con l'Olanda.

    Secondo le ultime indiscrezioni, lo scarso impiego in nerazzurro potrebbe rivelarsi determinante per un'eventuale mancata chiamata del commissario tecnico Koeman, che nella tornata di novembre lo ha escluso dalla lista dei convocati per le ultime gare di qualificazione alla rassegna iridata contro Polonia e Lituania.

    Un addio anticipato all'Inter potrebbe dunque regalare a de Vrij un minutaggio maggiore e, di conseguenza, aumenterebbero le chance di finire nell'elenco dei partecipanti ai Mondiali in rappresentanza degli 'Orange'.

    De Vrij viaggia peraltro verso le 34 primavere (da festeggiare a febbraio) e l'obiettivo dell'Inter è anche quello di abbassare l'età media della rosa, in parte già centrato alla luce degli arrivi di giovani come Bonny, Pio Esposito e Sucic.

  • CHI ARRIVEREBBE AL POSTO DI DE VRIJ

    Ma dunque chi arriverebbe all'Inter al posto di de Vrij? Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'opzione che al momento va per la maggiore riguarda Tarik Muharemovic.

    Il bosniaco sta disputando una più che positiva prima parte di stagione con il Sassuolo e a fare da 'sponsor' per il suo sbarco a Milano sarebbe la possibilità di un impiego anche in qualità di vice-Bastoni oltre che al centro del terzetto arretrato.

    L'accordo in essere col Sassuolo scadrà nel 2031 e, qualora venga ceduto, entrerebbe in gioco anche la Juventus che vanta una percentuale sulla futura rivendita.

