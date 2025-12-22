De Vrij lascia l'Inter a gennaio? Perché potrebbe chiedere la cessione e chi arriverebbe al suo posto

L'Inter riflette sul da farsi in vista della sessione invernale del calciomercato: tra le possibili mosse del club nerazzurro potrebbe figurare anche l'intervento per ritoccare il reparto difensivo.

Il riferimento, in tal caso, è a Stefan de Vrij, scivolato indietro nelle gerarchie di Chivu: contro il Bologna in Supercoppa è tornato nell'undici titolare, ma le nubi sul suo futuro sembrano comunque addensarsi più che mai.

L'ipotesi di un addio anticipato nelle prossima finestra di calciomercato non è affatto da escludere: uno scenario che, dal punto di vista dell'olandese, avrebbe contorni ben definiti e, soprattutto, una ragione precisa.