De Rossi ScamaccaGetty Images
Stefano Silvestri

De Rossi e il retroscena su Scamacca: "L'avevo chiamato alla Roma, è passato da sallucchione a campione"

L'allenatore del Genoa a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta: "Gianluca è un predestinato, la Nazionale è fortunata: a Bergamo ha fatto l'ultimo step, soprattutto mentale".

Daniele De Rossi e Gianluca Scamacca, domenica sera, saranno su fronti opposti della barricata: il primo è l'allenatore del Genoa e il secondo il centravanti dell'Atalanta, di scena al Ferraris proprio contro il Grifone.

Ma ci sono due tonalità che uniscono De Rossi e Scamacca: il giallo e il rosso. I colori della Roma, la squadra che per due romani come loro non è solo tifo, ma una fede.

E poi c'è il retroscena svelato proprio da De Rossi durante la conferenza stampa di presentazione di Genoa-Atalanta: giusto un anno fa con Scamacca avrebbe potuto condividere non soltanto la passione, ma anche lo spogliatoio.

  • COME SI LIMITA SCAMACCA

    "Scamacca si può limitare vincendo tanti duelli contro di lui - ha detto De Rossi, parlando innanzitutto del Gianluca avversario - si può limitare sperando che non sia nella giornata top. Si può limitare, come tutti gli altri giocatori. Si può limitare il numero di palloni che riceverà da parte dei suoi compagni. Quindi non solo la marcatura su di lui, ma anche sui rifornimenti che dovrebbe ricevere".

  • "L'AVEVO CHIAMATO ALLA ROMA"

    Quindi, ecco il retroscena svelato da De Rossi e risalente ai tempi in cui era l'allenatore della Roma:

    "Parliamo di un giocatore del quale sono innamorato. Un ragazzo che avevo chiamato anche nell'estate in cui ho costruito la squadra della Roma. Ho un bellissimo rapporto con lui, lo ritengo un predestinato da quand'era piccolo e credo che l'Atalanta sia il posto giusto per lui, il posto dove ha fatto l'ultimo step, soprattutto mentale".

  • DA "SALLUCCHIONE" A CAMPIONE

    Com'era visto Scamacca prima dell'Atalanta? Lo ha spiegato De Rossi con un termine romanesco:

    "È passato dall'essere un sallucchione - a Roma li chiamiamo così, questo è il soprannome che gli do - a essere un campione. Per me ha giocate da campione, ha anche il body language da campione, è un giocatore fortissimo e anche la nostra Nazionale è fortunata ad avere lui e altri centravanti così forti".

  • QUANDO SCAMACCA POTEVA ANDARE ALLA ROMA

    L'estate a cui fa riferimento De Rossi è quella del 2024, la sua unica da allenatore della Roma: l'ex centrocampista era subentrato qualche mese prima a José Mourinho sulla panchina giallorossa, portando la squadra alle soglie di una nuova finale di Europa League.

    L'avventura di De Rossi alla Roma è a sua volta durata poco: il tecnico romano è stato esonerato dopo una manciata di giornate, ironia della sorte in seguito a un pareggio in casa del Genoa, per far spazio a Ivan Juric. Il tutto mentre Scamacca, a Bergamo, si infortunava gravemente rimanendo lontano dai campi per un'intera stagione.

