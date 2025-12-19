De Rossi e il retroscena su Scamacca: "L'avevo chiamato alla Roma, è passato da sallucchione a campione"

Daniele De Rossi e Gianluca Scamacca, domenica sera, saranno su fronti opposti della barricata: il primo è l'allenatore del Genoa e il secondo il centravanti dell'Atalanta, di scena al Ferraris proprio contro il Grifone.

Ma ci sono due tonalità che uniscono De Rossi e Scamacca: il giallo e il rosso. I colori della Roma, la squadra che per due romani come loro non è solo tifo, ma una fede.

E poi c'è il retroscena svelato proprio da De Rossi durante la conferenza stampa di presentazione di Genoa-Atalanta: giusto un anno fa con Scamacca avrebbe potuto condividere non soltanto la passione, ma anche lo spogliatoio.